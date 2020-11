Neu: “Die kleine Schwester des HomePilot” – Smart-Home-Steuerungszentrale Bridge von Rademacher

Schnell und unkompliziert zum Smart Home / Steuerung ĂĽber Smartphone-App und Sprachassistenten

Smart-Home-Spezialist Rademacher macht es Interessierten jetzt noch leichter, ihr Zuhause intelligent zu machen: Ab sofort ist die Rademacher Bridge, die kleine Schwester des HomePilot, erhältlich. “Zahlreiche Kundinnen und Kunden wĂĽnschen sich eine preisgĂĽnstige und vor allem extrem unkomplizierte Einstiegsmöglichkeit in die Smart-Home-Welt”, erklärt Benjamin Hitpass, Produktmanager Smart Home bei Rademacher: “Diesen Wunsch können wir mit der neuen Rademacher Bridge erfĂĽllen.”

Die Bridge ist besonders geeignet fĂĽr Personen, die ihre Smart-Home-Komponenten wie Rollläden, Markisen, Heizung und Beleuchtung mit ihrem Smartphone steuern wollen und gegebenenfalls den Status der Geräte von unterwegs oder im Urlaub prĂĽfen möchten. “Sie ist damit ein ideale Möglichkeit, zunächst einzelne Komponenten smart zu steuern und sich nicht ĂĽber eine Smart-Home-Komplettlösung den Kopf zerbrechen zu mĂĽssen”, stellt Hitpass fest. FĂĽr die Rademacher Bridge ist lediglich ein Internet-Router erforderlich, der ĂĽber ein LAN-Kabel mit dem Gerät verbunden wird.

Die Steuerung funktioniert über die kostenlose, intuitiv zu bedienende HomePilot-App für Smartphone und Tablet, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Die gewünschten Komponenten sind dann im Handumdrehen eingerichtet. Besonders komfortabel: Die Rademacher Bridge lässt sich mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant kombinieren und funktioniert damit auch auf Zuruf. Über Amazon Alexa lassen sich zusätzlich Routinen festlegen, die entweder an selbst definierte Zeiten oder an den Sonnenauf- beziehungsweise -untergang gekoppelt sind. Die Verbindung mit bereits installierten smarten Komponenten kann im Handumdrehen über die Sprachsteuerung hergestellt werden. Eine einheitliche Bedienung und Automation der Rademacher Sicht- und Sonnenschutzlösungen gemeinsam mit anderen Alexa- oder Google Assistant-fähigen Geräten wird dadurch ermöglicht.

Wie beim HomePilot ist es mit der Bridge möglich, bis zu 100 Komponenten in das System einzubinden. Ebenso erlaubt die Smart-Home-Zentrale die Einrichtung von Gruppen; mehrere Rollläden oder Jalousien können in der App zusammengefasst und mit nur einem Fingertipp bedient werden. “Mit der Bridge kann jeder in Sachen Smart Home klein anfangen und das System dann jederzeit problemlos erweitern”, fasst Benjamin Hitpass zusammen. “So ist es ganz leicht möglich, neben dem Sicht- und Sonnenschutz auch Heizung und Beleuchtung smart zu machen.”

Auf dem YouTube-Kanal von Rademacher finden Nutzerinnen und Nutzer kurze Videos, die anschaulich zeigen, was mit der Rademacher Bridge möglich ist und die die Einrichtung und Bedienung vorführen: https://www.youtube.com/user/RademacherFilme

Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch umfassendere Smart-Home-Anwendungen nutzen möchte, kann später problemlos auf den HomePilot und damit die Komplettlösung mit allen Automatisierungsmöglichkeiten umsteigen. Die Bridge macht Nutzerinnen und Nutzern den Umstieg leicht: In den HomePilot kann einfach das Backup der Bridge eingespielt werden, um sofort noch mehr Möglichkeiten wie Szenen und automatische Abfolgen – wie das Herunterregeln der Heizung, sobald sich ein Fenster öffnet – zu nutzen.

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH

RADEMACHER bietet vielseitige Lösungen: vom automatisierten Sicht- und Sonnenschutz bis hin zum intelligenten Zuhause. Einmal installiert, unterstützen die RADEMACHER Produktlösungen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem täglichen Leben individuell und sorgen für Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Automations- und Smart-Home-Produkte im Münsterland. Für die Planung, Installation und Inbetriebnahme setzt RADEMACHER auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Das Produktportfolio umfasst neben dem Smart-Home-System HomePilot die innovativen Gurtwickler RolloTron, RolloTube Rohrmotoren und RolloPort Garagentorantriebe.

Über die Rademacher Geräte-Elektronik GmbH:

Der Name Rademacher steht von jeher für fortschrittliche Technologien und Produktentwicklungen, die dem Markt entscheidende Impulse gegeben haben. Vom automatischen Gurtwickler Anfang der 80er Jahre, mit dem heute Millionen von Haushalten ausgestattet sind, über den elektronischen Rohrmotor für die Rollladenautomation bis zum ersten KNX-Rohrmotor, der ohne Aktor direkt an die Busleitung angeschlossen wird. Heute ist Rademacher einer der führenden Hersteller im Bereich Rollladen- und Hausautomation und bietet verschiedenste elektronische Lösungen für Komfort und Sicherheit rund ums Haus. Bekannte Produktlinien bei Antrieben und Steuerungssystemen für Rollläden, Markisen und Garagentore sind u.a. RolloTron®, RolloTube®, RolloPort®, RolloHomeControl®, RolloSolutions® und HomePilot®.

Firmenkontakt

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137

peggy.losen@rademacher.de

http://www.rademacher.de

Pressekontakt

becker döring communication

Teresa Grimm

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-15

t.grimm@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Rademacher