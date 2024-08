NEU: Die ePA in der Zahnarztpraxis: Auswirkungen verstehen, Risiken erkennen und erfolgreich handeln

Ein Leitfaden für Zahnärzte zur erfolgreichen Integration der ePA – Informationen für Patienten inklusive

Balingen, 02. August 2024 – Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt in im neuen Nachschlagewerk „Die ePA in der Zahnarztpraxis: Auswirkungen verstehen, Risiken erkennen und erfolgreich handeln“ einen praktischen Leitfaden zur erfolgreichen Implementierung der elektronischen Patientenakte in der Zahnarztpraxis vor.

Der brandaktuelle Ratgeber bietet fundierte Einblicke in die Vorteile der ePA und zeigt auch auf, wie Stolperfallen geschickt umgangen werden.

Um die Zielsetzungen der ePA wie verbesserte Patientenversorgung, schnellere Diagnosen und nahtlose interdisziplinäre Kommunikation zwischen den Behandlern zu erreichen, ist ein sorgfältiges Vorgehen in der Dokumentation und Abrechnung sowie die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben erforderlich. Unser Ratgeber erläutert Ihnen, worauf die Mitarbeitenden in der Zahnarztpraxis achten müssen.

Praktische Anwendertipps und bereichsbezogene Checklisten

Durch praktische Anwendertipps zum Umgang mit der ePA und Checklisten für jeden Fachbereich gelingt die Optimierung der Praxisabläufe einfach und ohne Aufwand. In unserem Leitfaden „Die ePA in der Zahnarztpraxis: Auswirkungen verstehen, Risiken erkennen und erfolgreich handeln“ erfahren die Leserinnen und Leser, welche Informationen in der ePA erfasst werden, welche Zugriffsrechte bestehen und wer für die Erstellung und mögliche Löschungen der Daten zuständig ist. Praxisbezogene Checklisten zur genauen Implementierung in den Workflow und zur gezielten Planung des Mitarbeitereinsatzes helfen, die ePA effizient in den Praxisalltag zu integrieren und definieren die spezifischen Rollen und Aufgabenbereiche innerhalb der Praxis, von der Rezeption über die Assistenz und Prophylaxe bis hin zur Abrechnung und den Zahnärzten.

Vorlagen zur klaren Patientenkommunikation und -information

Effektive Patientenkommunikation und -information sind entscheidend für die erfolgreiche Einführung der ePA. Mit den klaren Strategien und Infos des Leitfadens erhöhen die Zahnarztpraxen die Akzeptanz der ePA bei ihren Patienten und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Der Ratgeber bietet ausformulierte und sofort einsatzbereite Vorlagen für Informationsschreiben und Einverständniserklärungen zum Download, um häufige Patientenfragen zu beantworten.

Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben unter: www.spitta.de/epa

Bibliographische Daten

Beate Kirch, Benjamin Bothe

Die ePA in der Zahnarztpraxis Auswirkungen verstehen, Risiken erkennen und erfolgreich handeln

ca. 400 Seiten, A5-Format

191,53 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-30-9

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

