Neu- die Businessline von erwinmueller.de

Textilien für Beherbergung, Gastronomie, Heime, Firmen und Vereine

Textilien für den Businessbereich müssen besonders strapazierfähig und pflegeleicht sein und sie sollen sich in das Markendesign des Betriebes integrieren. Mit der neuen Businessline bietet erwinmueller.de Textilkollektionen, die ganz auf die Bedürfnisse von Beherbergungsbetrieben, Gastronomie, Heime, Firmen und Vereine abgestimmt sind. Alle Artikel sind in vielen Farben erhältlich und dauerhaft im Sortiment, sodass sie jederzeit auch in kleinen Mengen nachgekauft werden können. Frottier kann individuell bestickt und bedruckt werden.

Frottier – strapazierfähig und individuell

Für den Einsatz in Beherbergungsbetrieben und Heimen müssen Textilien strapazierfähig und pflegeleicht sein. Alle Frottierserien von Erwin Müller können bei 60° gewaschen werden und sind trocknergeeignet. Walk-Frottier der Serie „Sindelfingen“ ist sogar kochfest und somit besonders hygienisch. Die große Farbpalette mit bis zu 24 verschiedenen Farben ermöglicht es, die Badezimmerausstattung ganz auf die Markenidentität und die Firmenfarben des Betriebes abzustimmen. Hand- und Duschtücher aus der manutextur können mit dem Logo bestickt oder mit einem individuellen Motiv bedruckt werden. Sie eignen sich somit auch als hochwertiges Kundenpräsent.

Bettwäsche und Bettwaren

Bettwäsche, die das Ambiente des Gästezimmers unterstreicht, ist ein wichtiger Wohlfühlfaktor in der Beherbergung. Ideal ist unifarbene Bettwäsche aus hochwertigem Gewebe. In der Businessline bietet Erwin Müller Mako-Satin und Mako-Damast Qualitäten an, wie auch besonders pflegeleichte Seersucker- und Renforce-Gewebe. Alle Textilien sind aus 100 % Baumwolle und bei 60° waschbar, zertifiziert nach dem OEKO Tex Standard 100 und haben 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Passend zu den verschiedenen Bettwäsche-Serien bietet erwinmueller.de kochfeste Spannbettlaken.

Ein erholsamer Schlaf hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist die Bettausstattung. Gerade in Beherbergungsbetrieben, aber auch in Heimen sollte auf Bettwaren und Matratzen großes Augenmerk gelegt werden. Aus hygienischen Gründen sollten Decken und Kissen waschbar sein. Ideal sind Bettwaren mit einer Hohlfaser-Füllung, weil sie kochfest und auch für Allergiker geeignet sind.

Taschenfederkernmatratzen bieten einen sehr guten Liegekomfort und punktuelle Körperunterstützung durch eine hohe Federanzahl. Die 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkernmatratze „Innsbruck“ von Erwin Müller ist mit einer Komfortschaum-Auflage zur optimalen Dämpfung im Schulter- und Beckenbereich ausgestattet. Der Bezug der Matratze kann abgenommen und gewaschen werden. Schutz für die Matratze bietet eine Molton-Matratzenauflage. Sie kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, ist hautsympathisch und temperaturausgleichend und kann bei 95° gewaschen werden.

Für Tisch und Küche

Schöne Tischwäsche hebt das Ambiente in Restaurant und Speisesaal. Ideal für den täglichen Gebrauch sind Tischdecken mit Fleckschutzausrüstung. Diese sorgt dafür, dass Flüssigkeiten nicht in das Gewebe eindringen, sondern abperlen und mit Küchenpapier abgetupft werden können. Nach dem Waschen wird der Schutz durch Bügeln auf der Rückseite wieder aufgefrischt. Tischwäsche von Erwin Müller ist in allen gängigen Größen und auch in Sondergrößen erhältlich und kann nach Wunsch bestickt werden.

Ein Klassiker, der in keiner Küche fehlen darf, sind jacquardgewebte Baumwoll-Geschirrtücher im Karodesign. Sie sind hoch saugfähig und extrem strapazierfähig.

Stuhlkissen sind nicht nur angenehm weich, sondern schonen auch die Möbel. Eine Besonderheit sind Inkontinenz-Sitzauflagen, die mit einer Nässesperrschicht versehen sind. Die Auflage ist enorm saugfähig und lässt sich hygienisch waschen, sie ist kochfest und trocknergeeignet.

Wenn die Terrassensaison eröffnet ist, leisten kuschelige Wohndecken beste Dienste. So lassen sich Abende länger im Freien genießen. Aber natürlich sind sie auch im Innenbereich ein unentbehrliches Accessoire, das Gemütlichkeit ausstrahlt. Die Erwin Müller Wohndecken aus einem Baumwollgemisch gibt es in zwei Größen und 15 verschiedenen Farben. Sie eignen sich bestens, um innen wie auch außen farbliche Akzente zu setzen.

Mit der Businessline bietet erwinmueller.de hochwertige Textilien, die auf die Bedürfnisse von Betrieben abgestimmt sind. Alle Produkte sind pflegeleicht und können teils bei hohen Temperaturen gewaschen werden. Sie sind auch in kleinen Mengen erhältlich und können jederzeit nachbestellt werden, da sie dauerhaft im Sortiment sind.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

