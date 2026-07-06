NEU: Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen in der Zahnarztpraxis

Balingen, 06. Juli 2026 – Spitta, eines von Deutschlands führenden Fachmedienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, veröffentlicht das neue Werk „Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen in der Zahnarztpraxis – wirtschaftlich, sicher, erfolgreich“. Der praxisnahe Leitfaden unterstützt Zahnärzte, Praxismanager, Prophylaxefachkräfte und Abrechnungsteams dabei, Prophylaxeleistungen rechtssicher abzurechnen, organisatorisch effizient umzusetzen und wirtschaftlich erfolgreich in den Praxisalltag zu integrieren.

Prophylaxe als Erfolgsfaktor für Patientengesundheit und Praxiswirtschaft

Präventionsorientierte Zahnmedizin gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Zahnarztpraxen vor wirtschaftlichen Herausforderungen durch steigende Betriebskosten, komplexe Abrechnungsvorgaben und unsichere gesundheitspolitische Rahmenbedingungen. Professionell organisierte Prophylaxeleistungen bieten hier eine wertvolle Chance: Sie fördern die langfristige Mundgesundheit der Patienten und stärken zugleich die wirtschaftliche Stabilität der Praxis.

Das neue Werk zeigt, wie Praxen ihre Prophylaxeangebote strategisch aufbauen, rechtssicher abrechnen und nachhaltig erfolgreich gestalten können.

-Rechtssichere Abrechnung von Prophylaxeleistungen nach BEMA, GOZ und GOÄ

-Die korrekte Abrechnung prophylaktischer Leistungen gehört zu den häufigsten Herausforderungen im Praxisalltag. Unterschiedliche Vorgaben für gesetzlich und privat versicherte Patienten sowie zahlreiche Schnittstellen zwischen BEMA, GOZ und GOÄ führen häufig zu Unsicherheiten und vermeidbaren Honorarverlusten.

Das Werk bietet eine umfassende Orientierungshilfe mit

-klaren Zuordnungen aller relevanten Prophylaxeleistungen zu BEMA, GOZ und GOÄ,

-rechtlichen Grundlagen und aktuellen Abrechnungsvorgaben,

-praxisnahen Abrechnungsbeispielen für gesetzlich und privat versicherte Patienten und

-Empfehlungen zur Vermeidung typischer Abrechnungsfehler und Honorarverluste

Damit gewinnen Praxen mehr Sicherheit bei der Dokumentation, Leistungsabrechnung und Wirtschaftlichkeitsplanung.

Effiziente Organisation der Prophylaxeprozesse

Eine erfolgreiche Prophylaxe erfordert nicht nur fachliches Know-how, sondern auch gut strukturierte Praxisabläufe. Fehlende Standards und unklare Zuständigkeiten führen häufig zu Zeitverlusten und unnötigem Organisationsaufwand.

Der Leitfaden unterstützt Praxen mit sofort einsetzbaren Arbeitshilfen für die tägliche Praxisorganisation:

-Checklisten für Terminierung, Durchführung und Nachbereitung von Prophylaxeleistungen

-erprobte Workflows für Dokumentation und Abrechnung

-praxisnahe Organisationshilfen zur Optimierung interner Abläufe

-strukturierte Handlungsempfehlungen für das gesamte Team

Dadurch lassen sich Prozesse standardisieren, Ressourcen effizient nutzen und die Qualität der Patientenbetreuung nachhaltig steigern.

Gemeinsam im Team zum wirtschaftlichen Erfolg

Ein erfolgreiches Prophylaxekonzept lebt von klaren Verantwortlichkeiten und einem qualifizierten Team. Das Werk zeigt, wie Zahnärzte und Mitarbeitende gemeinsam ein wirtschaftlich starkes und patientenorientiertes Prophylaxeangebot etablieren können.

Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf:

-der gezielten Qualifizierung von Prophylaxe- und Abrechnungsteams,

-der Definition klarer Verantwortlichkeiten,

-der erfolgreichen Kommunikation prophylaktischer Leistungen gegenüber Patienten und

-der nachhaltigen Entwicklung eines wirtschaftlich erfolgreichen Präventionskonzepts

So wird Prophylaxe zu einem zentralen Bestandteil moderner Praxisführung und zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Praxisnahes Nachschlagewerk mit sofort nutzbaren Arbeitshilfen

„Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen in der Zahnarztpraxis – wirtschaftlich, sicher, erfolgreich“ vereint Fachwissen, rechtliche Sicherheit und praxisnahe Umsetzungshilfen in einem Werk. Zahnärzte und Praxisteams erhalten konkrete Unterstützung für die erfolgreiche Integration von Prophylaxeleistungen in den Praxisalltag – von der Terminplanung über die Dokumentation bis zur korrekten Abrechnung.

Digitale Zusatzmaterialien inklusive

Neben dem Leitfaden im Kurzverzeichnis-Format erhalten Leser digitale Zusatzmaterialien zum Download. Die Vorlagen stehen in den Formaten PDF und Word zur Verfügung und können direkt in der Praxis eingesetzt und individuell angepasst werden.

Der Ratgeber „Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen in der Zahnarztpraxis – wirtschaftlich, sicher, erfolgreich“ ist ab sofort erhältlich.

Bibliographische Daten

Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen in der Zahnarztpraxis – wirtschaftlich, sicher, erfolgreich

Autorin: Beate Kirch

Seiten: 300

Format und Maße: 17 × 24 cm

Erscheinungsjahr: 2026

Digitale Zusatzmaterialien: PDF und Word

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter: https://www.spitta.de

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