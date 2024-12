Neu bei Sparkys Edition: „Schwalbe zieht nach Süden“

Ein bewegender Generationenroman im Stil eine Roadstory – von Krimiautor Helmut Jäger

Sparkys Edition, der baden-württembergische Verlag, möchte Sie auf einen Generationenroman aus seinem Herbst-Winter-Verlagsprogramm aufmerksam machen: „Schwalbe zieht nach Süden“ von Helmut Jäger – ein ganzes Leben in dreißig Stunden, eine Roadstory im Zeitraffer.

Drei Generationen. Drei unterschiedliche Lebensentwürfe. Ein gemeinsames Ziel: Italien. Der Autor Helmut Jäger lebt in Berg bei Ravensburg und hat bisher drei Kriminalromane veröffentlicht. Aufgewachsen ist der Autor im oberbayerischen Chemiedreieck nördlich des Chiemsees. Damals, in den Sechzigerjahren und zu Zeiten des Wirtschaftswunders, strömten Zehntausende italienische Gastarbeiter nach Deutschland. Viele blieben. Eine reale Begegnung aus der Kindheit hat den Autor nie losgelassen. Sie hat ihn zu diesem berührenden Roman über das Leben eines Gastarbeiterkindes inspiriert.

Giovanni Battista Schwalbe ist zehn Jahre alt, sein Vater, ein italienischer Gastarbeiter der ersten Generation, kehrt aus dem Heimaturlaub nicht mehr zu seiner Familie nach Deutschland zurück. Bereits im Kindesalter gerät Schwalbes Leben aus den Fugen. Der frühe Vaterverlust, das Zerbrechen der Familie, die Abschiebung in ein Klosterinternat, begleiten ihn ein Leben lang. Doch ein nach Jahrzehnten aufgetauchter Brief eines italienischen Cousins verändert alles. Auf der Reise zu seinen italienischen Wurzeln und der Familie seines verstorbenen Vaters, trifft Schwalbe im selben Abteil des Zugs nach Bologna Centrale, auf die Klosterschwester Agnes und die Studentin Sarah. In den Stunden im Zug erlebt Schwalbe eine rasante Achterbahnfahrt durch sein Leben voller schmerzhafter Erinnerungen, aber auch skurriler Begegnungen und Erlebnisse. Manchmal traurig anrührend, dann wieder tragisch-komisch und immer mit einem Schuss Selbstironie oder gar Sarkasmus.

„Schwalbe zieht nach Süden“ ist ein bewegender Generationenroman im Stil eine Roadstory. Das Aufeinanderprallen der Gegensätzlichkeiten in den Lebensentwürfen und Weltbildern der drei Reisenden schaffen eine knisternde und prickelnde Atmosphäre, der sich der Leser bis zum Schluss nicht entziehen kann. Der leicht und locker geschriebene Roman ist ebenso emotional wie erheiternd.

Intention des Autors zum Buch

„Realität oder Fiktion? Nur so viel: Ich habe mit dieser Geschichte meiner Fantasie ungehemmten Freigang verschafft und sie auf eine kurze und intensive Reise geschickt. Carmine gab es tatsächlich. Er war zwei Sommer lang Kollege meines Vaters bei Siemens. Der Gigolo, wie ich ihn beschrieben habe, war er sicher nicht. Aber der uneingeschränkte Liebling von uns Kindern war er und der Ball sein Freund. Als er eines Tages nicht mehr wiederkam, habe ich ihn vermisst und bis heute nicht vergessen. Diese Geschichte ist ein Selbstversuch. Ich wollte sehen, ob ich auch etwas anderes kann als Krimis. Da kam mir Carmine gerade recht.“

Der Autor:

Helmut Jäger hat bisher drei Kriminalromane mit dem detektivischen Ermittler Carl Sopran veröffentlicht, ein vierter ist in Arbeit.

Der Roman „Schwalbe zieht nach Süden“ ist eine Geschichte ohne Tote. Bereits in seinem zweiten Krimi „Den Tod geerbt“, hat Helmut Jäger, der in der Nähe von Ravensburg lebt, seine Liebe zu Italien einfließen lassen. Seit vielen Jahren verbringt er den Sommerurlaub mit seiner Familie in der Toskana. Als Mitglied des Münchener Poetenstammtischs ist er in den Siebzigern zum Schreiben gekommen. Erst im Ruhestand hat er die Muße zum Schreiben wiedergefunden. Jetzt bedient er sich aus der reichlich gefüllten Schublade.

Titel: „Schwalbe zieht nach Süden“

Autor: Helmut Jäger

Genre: Roman

Umfang: 192 Seiten

ISBN: Softcover: 978-3-949768-27-9

Maße: 13,5 x 21,5 cm

Preis Softcover: 15,90 EUR

Erscheinungstermin: 1.12.2024

Verlagskontakte:

Sparkys Edition

Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck

fon: 0049-(0)173-9862755,

mail : hromer@sparkys-edition.de

USt.-Ident-Nr.: DE 225516977; Amtsgericht: Kirchheim u. Teck

Über eine redaktionelle Berücksichtigung würden wir uns freuen.

Gern senden wir Ihnen auch ein Rezensionsexemplar zu. Bitte anfordern unter: hromer@sparkys-edition.de

Über Sparkys Edition

Der Independent-Verlag Sparkys Edition wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Kirchheim/Teck bei Stuttgart. Derzeit sind 9 AutorInnen im Verlag unter Vertrag.

„Wir sind Ihr Spezialist für besondere zeitgenössische und gesellschaftlich relevante Literatur“ heißt es auf der Verlagswebsite.

Sparkys Edition konzentriert sich auf Texte von Menschen, die „in der Blüte ihres geistigen Lebens stehen. Grundsätzlich möchten wir diese AutorInnen mit viel Lebenserfahrung entdecken, die in die Bücher einfließen sollen. Also Bücher mit Charakter und voller Leben“, so der Gründer und Inhaber von Sparkys Edition, Hubert Romer.

Mehr zum Verlagssortiment und den Autoren unter http://sparkys-edition.de/

Firmenkontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Hubert Romer

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

0049-(0)173-9862755



http://sparkys-edition.de/

Pressekontakt

Sparkys Edition Verlag Kommunikation Romer

Jörg Wehrmann

Zu den Schafhofäckern 134

73230 Kirchheim/Teck

+49-(0)177 8896889



http://sparkys-edition.de/

Bildquelle: @Sparkys Edition