Neu bei MrDISC: Zur kalten und dunklen Jahreszeit passende Handwärmer-Powerbank mit Lampenfunktion

Stufenweise einstellbarer Handwärmer mit 10.000 mAh Akku

Die handliche Powerbank HEAT LED enthält einen leistungsstarken 10.000 mAh Akku.

In der kalten und dunklen Jahreszeit sind Wärme und Licht willkommen. Der leistungsstarke Akku der“HEAT LED“ Powerbank ist über Typ C schnell geladen. Durch die stufenweise regelbare Temperatur auf 40, 50 und 60 Grad kann die individuelle Wohlfühltemperatur berücksichtigt werden.

Eine stark leuchtende integrierte LED-Lampe sorgt für helles Licht. Hervorragend eignet sich die Kunststoffschlaufe zum Aufhängen der Powerbank. Hiermit kann sie als Lampe outdoor eingesetzt werden. In der Hand fungiert sie als Taschenlampe.

Die Powerbank mit dem Format 102x75x32 mm ist in den Farben Schwarz, Grün und Pink erhältlich. Ein Firmenlogo oder Slogan auf dem Gehäuse kann via Siebdruck oder UV Druck verwirklicht werden

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

