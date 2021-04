Neu bei Kronenberg24.de:

Kronenberg24.de präsentiert einen stilvollen USB Pen 2in1 im Metallgehäuse und gummierter Oberfläche. Dadurch liegt dieser angenehm in der Hand und vermittelt eine edle Haptik. Ein Mehrwert des Pens stellt der integrierte USB Stick dar. Dieser wird am hinteren Ende verwahrt. Der Speicher basiert auf Micro UDP-Chip Technologie und gewährleistet eine hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Standardmäßig gibt es den USB Pen in der USB2.0 Variante mit 4, 8 oder 16GB. Auf Anfrage werden auch höhere Speicherkapazitäten von Kronenberg24.de angeboten. Die Veredelung des Schreiberlings erfolgt mittels Gravur oder Tampondruck. Passend zum USB-Pen gibt es optional eine Karton Geschenkverpackung in schwarz.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

