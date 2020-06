Der edle Flüssigkeitsspender aus Aluminium sorgt für ein sicheres Gefühl

Über den Metallbügel lässt sich der Flüssigkeitsspender “PUSH” von Kronenberg24manuell betätigen und dosieren. Das robuste und trotzdem edle Gehäuse aus Aluminium passt hervorragend in jede Umgebung. Der weißlich transparente Kunststoffbehälter, mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter, ermöglicht von außen die Sichtkontrolle über den Stand der Flüssigkeitsmenge. Mit einem Format von 285 mm Höhe x 95 mm Breite und 222 mm Tiefe inkl. Bügel kann der Flüssigkeitsspender ideal an jeder Wand befestigt werden. Die für die Montage vorgesehene Halterung befindet sich am Rücken des Spenders. Eine Tropfschale ist als Zubehör erhältlich. Der Flüssigkeitsspender unterstützt eine sichere Desinfektion Ihrer Mitmenschen. Das passende Desinfektionsmittel kann auch zur Verfügung gestellt werden.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Am alten Flugplatz 1

10318 Berlin

03053015777

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

