Neu bei Caseking: PHANTEKS Glacier One AiO-Wasserkühler

Neu bei Caseking: Die PHANTEKS Glacier One AiO-Wasserkühler bieten das komplette Paket aus Leistung, Style und Kompatibilität in einem!

Berlin, 17.12.2020

Das AiO-Kühler-Debüt von PHANTEKS hat es in sich, denn die Glacier One Kühler nehmen das All-in-One-Konzept beim Wort: Ein elegantes Design mit hochwertiger Verarbeitung, leistungsstarken Komponenten und leisem Betrieb. Das alles bei kompakten Maßen und einer hochkompatiblen Bauweise. Das stimmige Gesamtpaket wird durch eine digital adressierbare RGB-Beleuchtung abgerundet. Die Krönung ist dabei der effektvolle Unendlichkeitsspiegel auf dem Pumpendeckel – ein Hingucker in jedem Build. Jetzt bei Caseking!

Die PHANTEKS Glacier One Komplett-Wasserkühler sind mit schwarzen Radiatoren in den Größen 240, 280 und 360 mm erhältlich. Die weiße Version 240 MPH wird zudem mit zwei PHANTEKS Halos Lüfterrahmen ausgeliefert, die die Rotorblätter der Lüfter mit ihrer D-RGB-Beleuchtung besonders in Szene setzen. Somit steht für jedes System und für jede Anforderung die passende Kühlung zur Verfügung. Die Aluminiumradiatoren der Komplett-Wasserkühler haben eine hohe Finnendichte von 21 FPI und bieten dadurch eine sehr große Kühloberfläche auf kleinem Raum. Somit stehen auch für die hitzigsten Prozessoren ausreichend Kühlreserven zur Verfügung.

Die Features der PHANTEKS Glacier One Komplett-Wasserkühlungen im Überblick:

-Premium-Komplett-Wasserkühlung in spektakulärer Optik durch Unendlichkeitsspiegel aus Temperglas und 14 D-RGB-LEDs im Pumpendeckel

-Radiator (240 mm, 280mm oder 360 mm) aus Aluminium mit hoher Finnendichte von 21 FPI – erhältlich in den Farben Schwarz oder Weiß (nur 240 mm)

-Leise und leistungsstarke Pumpe mit PWM-Steuerung

-Inklusive bis zu drei 120 mm oder zwei 140 mm PWM-Lüfter mit hohem statischem Druck bei bis zu 102,80 m³/h (120 mm) oder 158,1 m³/h (140 mm)

-Einfache Installation und hohe Kompatibilität durch nur 41 mm Pumpenhöhe

-Daisy-Chain-Kabeldesign erleichtert das Kabelmanagement, nur ein Kabel muss an das Mainboard angeschlossen werden

-6 Jahre Herstellergarantie

Durch die PWM-Steuerung wird die Pumpengeschwindigkeit an die Auslastung des Systems angepasst. Somit ist stets ein leiser und performanter Betrieb garantiert. Dabei kann die Pumpe im Normalbetrieb eine Drehzahl von bis zu 2.800 U/min erreichen. Ein intelligenter Schutzmechanismus erhöht die Geschwindigkeit der Pumpe auf ganze 3.600 U/min, sobald das Kühlmittel eine Temperatur von 60 °C übersteigt. Beim Know-how in Sachen Pumpen hat sich PHANTEKS die Spezialisten von Asetek an Bord geholt und deren ausgereifte Technologie in der nunmehr siebten Generation verbaut. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass es sich trotz des Debüts in dieser Kategorie um ein ausgereiftes Produkt handelt. Das verbaute Keramiklager macht die Pumpe zudem besonders langlebig und robust.

Auch die 120-mm-Lüfter aus der PHANTEKS MP PWM-Reihe werden je nach Systemauslastung per PWM-Signal geregelt. Mit ihren großen Lüfterblättern sind sie für einen hohen statischen Druck optimiert und befördern ordentlich Luft durch die Finnen des Radiators. Durch die kompakte Bauweise der Kühler-Pumpen-Kombination mit nur 41 mm Höhe und den gewinkelten Schlauchanschlüssen sind die Glacier One Komplett-Wasserkühlungen hochkompatibel mit Mainboards, RAM-Modulen und anderen Komponenten.

Das optische Highlight der PHANTEKS Glacier One All-in-One-Wasserkühlung ist der Deckel des Pumpengehäuses. Dieser ist mit einer RGB-Beleuchtung und einem Unendlichkeitsspiegel ausgestattet. In Verbindung mit den insgesamt 14 digital adressierbaren RGB-LEDs entstehen so fantastische Effekte. Die Beleuchtung kann mit einem PHANTEKS-RGB-Controller oder mit der Software eines kompatiblen Mainboards gesteuert werden. Der stylische Deckel ist magnetisch an der Kühler-Pumpen-Kombi befestigt. Nach der Montage wird er einfach aufgesetzt und verdeckt anschließend das gesamte Haltesystem und sorgt so für einen besonders cleanen Look.

Die flexiblen Schläuche sind mit einem Sleeve überzogen und tragen zum edlen Gesamteindruck bei. Mit den beiliegenden Schlauch-Clips können die Tubes einfach verlegt und in Position gebracht werden. Die Glacier One ist bereits vorbefüllt und mit Wärmeleitpaste auf der CPU-Kontaktfläche versehen. Zudem wird die Kompaktwasserkühlung mit einer Herstellergarantie von sechs Jahren ausgeliefert.

Die PHANTEKS Glacier One Komplett-Wasserkühlungen bei Caseking: http://www.caseking.de/glacier-one

Der PHANTEKS Glacier One 240 MPH in Weiß mit 240-mm-Radiator ist ab sofort zum Preis von 149,90 Euro, der PHANTEKS Glacier ONE MP in Schwarz mit 240-mm-Radiator für 121,75 Euro, mit 280-mm-Radiator für 136,37 Euro und mit 360-mm-Radiator für 165,61 Euro bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich im Dezember 2020 lieferbar.

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.