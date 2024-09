NEU: BEB Zahntechnik® – Kommentierung der digitalen Leistungsnummern aus 2023

Zahntechnisches Abrechnungswissen mit laborrelevanten Erläuterungen zu den neuen Leistungsnummern aus der BEB Zahntechnik®

Balingen, 03. September 2024 – Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt im neuen Nachschlagewerk „BEB Zahntechnik® – Kommentierung der digitalen Leistungsnummern aus 2023“ einen praktischen Leitfaden zur erfolgreichen Rechnungserstellung und -kontrolle der neuen digitalen Leistungsnummern bei Laborleistungen vor.

-Zukunftsfähige zahntechnische Leistungsabrechnung-

Die Zahntechnikbranche befindet sich im stetigen Wandel. Neue technische Verfahren und Materialien eröffnen zahntechnische Lösungen, die zukunftssicher und innovativ sind. Um diesen Fortschritt auch in der Abrechnung präzise und transparent abzubilden, wurden die BEB Zahntechnik®-Leistungsnummern umfassend aktualisiert und erweitert.

Alte digitale Leistungen wurden durch neue, zeitgemäße Positionen ersetzt. Der Spitta-Ratgeber bietet mit der ersten Kommentierung dieser Leistungen eine unverzichtbare Unterstützung für alle Anwender, um in dieser dynamischen Entwicklung den Überblick zu behalten.

-Ihr Leitfaden für Abrechnung der digitalen Leistungen-

Die Kommentierung der BEB Zahntechnik® liefert hochaktuelle Erläuterungen und Anwendungshinweise zu den neuen digitalen Abrechnungsleistungen. Die Leserinnen und Leser erhalten klare und transparente Informationen darüber, wie diese Leistungen korrekt angewendet und abgerechnet werden können. Eine lückenlose Abrechnung der Digitalnummern ist Voraussetzung, um das zahntechnische Honorar deutlich zu optimieren. Alle relevanten Informationen zur Abrechnung digitaler Leistungen sind kompakt zusammengefasst und jederzeit griffbereit.

Durch detaillierte Beschreibungen gewinnen die Leserinnen und Leser Sicherheit in der Anwendung und Abrechnung ihrer Leistungen und erfahren genau, welche Leistungen abrechnungsfähig, nicht abrechnungsfähig oder zusätzlich abrechenbar sind, und können so Ihre Abrechnung regelkonform gestalten. Die Abrechnungshinweise sind übersichtlich nach der Systematik der BEB Zahntechnik® gegliedert, was eine schnelle und korrekte Abrechnungskontrolle ermöglicht. Zusätzlich unterstützen Expertenhinweise bei der effizienten und optimalen Gestaltung Ihres Honorars.

Das Buch ist ab sofort erhältlich! Weitere Informationen und Leseproben unter: https://www.spitta.de/beb-digital

Bibliographische Daten

Stefan Sander

BEB Zahntechnik® – Kommentierung der digitalen Leistungsnummern aus 2023

202 Seiten, 17 x 24 cm

180,83 EUR [D]

ISBN: 978-3-910397-34-7

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Weitere Informationen unter: https://www.spitta.de

Kontakt

Spitta GmbH

Victoria Hermann

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-342



http://www.spitta.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.