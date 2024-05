Netzwerken in Bewegung: 2. Founder Walk in Überlingen

Veranstaltung am 27. Juni 2024 – Austausch steht im Vordergrund

-Founder Walks: Netzwerken bei Spaziergängen und kleinen Wanderungen

-Nächster Termin: 27. Juni 2024, 17:30 Uhr

-Um Anmeldung wird gebeten: https://founder-walks.de/Ueberlingen

-Veranstaltung ergänzt individuelle Gründungsberatung

-Austausch der Gründenden steht im Vordergrund

-Premiere in Überlingen im April war ein großer Erfolg

Überlingen – Nach der erfolgreichen Premiere im April gehen die Founder Walks am 27. Juni 2024 in die zweite Runde. Dann lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Überlingen wieder Gründungsinteressierte, aktuell Gründende, junge Unternehmen und Selbständige zum Netzwerken ein. Die Teilnehmenden können sich unter https://founder-walks.de/Ueberlingen für das Event anmelden. Los geht“s zum zweiten Founder Walk in Überlingen am Donnerstag, den 27. Juni 2024, um 17:30 Uhr.

Die Founder Walks sind speziell darauf ausgelegt, Gründungsinteressierten, aktuell Gründenden, jungen Unternehmen sowie Selbständigen eine Plattform für Austausch und Inspiration zu bieten. Sie ermöglichen es, bestehende Kontakte zu vertiefen, neue Bekanntschaften zu schließen und in einem entspannten Rahmen über Geschäftsideen und Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren.

„Unsere erste Veranstaltung hat gezeigt, wie wertvoll gemeinsame Aktivitäten für den Austausch und das Entstehen von Kooperationen sein können“, erklärt Stefan Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen. „Wir freuen uns darauf, alte und neue Gesichter zu begrüßen und gemeinsam neue Wege zu erkunden. Wir laden wieder alle ein, Teil unserer lebendigen Gemeinschaft aus Unternehmensgründern und jungen Unternehmern zu werden.“

Die Durchführung des Founder Walks erfolgt in Zusammenarbeit mit Holger Hagenlocher, einem Unternehmens- und Existenzgründungsberater sowie Projektleiter im Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung.

Bei den Founder Walks steht die Bewegung im Freien gepaart mit inspirierenden Gesprächen im Vordergrund. Dieses lockere Ambiente fördert das Kennenlernen und Vertiefen von Kontakten. Ob es um die Fortsetzung von Gesprächen aus dem ersten Founder Walk geht, um das Knüpfen neuer Bekanntschaften oder um mögliche Kooperationen – alle Teilnehmenden können in vielfältiger Weise von diesem Netzwerkevent profitieren.

Die Veranstalter bitten um eine verbindliche Anmeldung, um die Planung zu erleichtern. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter: https://founder-walks.de/Ueberlingen

Holger Hagenlocher arbeitet als selbständiger Berater, Coach und Dozent und ist seit rund 25 Jahren beruflich in den Bereichen Marketing und Unternehmenskommunikation aktiv. Als Marketing- und PR-Manager hat er zahlreiche Unternehmen erfolgreich unterstützt.

Zudem unterrichtete der studierte Wirtschaftswissenschaftler als Lehrbeauftragter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg „Unternehmenskommunikation“ und war Lehrbeauftragter an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Master-Studiengang.

Seine Beschäftigungsschwerpunkte sind Public Relations/Unternehmenskommunikation, Marketing und Vertrieb, Krisenmanagement, Innovation sowie die digitale Transformation.

Firmenkontakt

Holger Hagenlocher – Berater, Coach und Dozent

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

07731 – 7913362

07731 – 7990346



https://www.holger-hagenlocher.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR – Agentur Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen

0711 – 82839939



http://www.hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.