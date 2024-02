Das neue Buch von Uwe Steinweh revolutioniert die Kunst des Netzwerkens

06.02.2024, Solingen – In seinem neuen Buch „Netzwerken: Der Erfolgsfaktor für mehr Geschäft“ enthüllt der renommierte Unternehmer und Top-Netzwerker Uwe Steinweh die Geheimnisse eines erstklassigen Netzwerks und zeigt Lesern, wie sie strategisches Networking betreiben können, um ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben.

In der heutigen geschäftlichen Landschaft ist Networking unerlässlich, doch viele Menschen stehen vor der Herausforderung, effektive Verbindungen aufzubauen und zu pflegen. Steinwehs Buch bietet einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, der es Lesern ermöglicht, sofort die besten B2B-Kontakte zu gewinnen, ein Netzwerk aufzubauen, das für sie arbeitet, und ihr Business strategisch voranzutreiben.

„Die erfolgreichsten Menschen sind diejenigen, die über ein erstklassiges Netzwerk verfügen und auf exzellentes Wissen, auf ausgezeichnete Partner und dadurch auch auf unglaubliche Möglichkeiten zugreifen können“, sagt Uwe Steinweh. „In meinem Buch teile ich die wichtigsten Strategien, um genau das zu erreichen und wertvolle B2B-Kontakte ‚magnetisch‘ anzuziehen.“

Zu den Highlights des Buches gehören das ASE-Prinzip für erfolgreiches Networking, praktische Tipps zur erfolgreichen Teilnahme an Veranstaltungen sowie bewährte Taktiken, um Kontakte in lukrative Deals und Partnerschaften umzuwandeln.

„Gerade in immer digitaler werdenden Zeiten – in Zeiten, in denen die künstliche Intelligenz anfängt, Teile der Kommunikation zu übernehmen – sind zwischenmenschliche Kontakte wichtiger denn je“, erklärt Steinweh. „Ich möchte mit diesem Buch dazu beitragen, dass Kontakte zwischen Menschen menschlich bleiben und hier und da vielleicht auch wieder menschlicher werden.“

„Netzwerken: Der Erfolgsfaktor für mehr Geschäft“ ist ab sofort bei amazon erhältlich.

Für Rezensionsexemplare, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uwe Steinweh ist der Experte, wenn es um erfolgreiche Businessbeziehungen und strategische Kommunikation geht.

Unter der Marke „UWE STEINWEH Coach. Speaker. Netzwerker.“ verbindet das „Multitalent“ (Solinger Tageblatt) seine verschiedenen Betätigungsfelder. Als Business-Coach und Experte für strategische Kommunikation begleitet er Unternehmer als Sparringspartner und Lotse bei ihren täglichen Herausforderungen. Im DACH-Raum hilft er als Business-Trainer Unternehmen bei der Entwicklung von Führungskräften, gibt Impulse für erfolgreichen Vertrieb oder guten Service in herausfordernden Kommunikationssituationen. Als Professional Speaker vermittelt er seinen Zuschauern auf großen B2B-Veranstaltungen, internen Vertriebsmeetings, Kongressen und Messen, wie sie erfolgreicher und leichter Businesskontakte auf- und ausbauen können. Er zeigt, wie jeder auf Messen, Veranstaltungen und Events sofort ins Gespräch kommen und Menschen für sich gewinnen kann. Als freiberuflicher Repräsentant eines Unternehmerverbandes vernetzt er selbst täglich aktiv mittelständische Unternehmen miteinander und schafft durch eigene Netzwerkveranstaltungen Mehrwerte.

Firmenkontakt

Uwe STeinweh Coach. Speaker. Netzwerker.

Uwe Steinweh

Neuenhofer Str. 11

42657 SOlingen

+49151/50683232



http://uwesteinweh.de

Pressekontakt

Uwe Steinweh Coach. Speaker. Netzwerker.

Uwe Steinweh

Neuenhofer Str. 11

42657 Solingen

004015150683232



https://uwesteinweh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.