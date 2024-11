Netzwerken als Tradition

Auf dem traditionsreichen Unternehmertreffen Pfalz, unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz, trafen sich am 30. Oktober über 100 Unternehmer in der Stadthalle Speyer, die miteinander ins Gespräch kamen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Frau Liliana Gatterer, Präsidentin des BDS Rheinland-Pfalz & Saarland e.V., richtete Mario Daum, Leiter der Wirtschaftsförderung Speyer, in Vertretung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die Worte an die Teilnehmer und hob den Wirtschaftsstandort Speyer hervor.

Besonders freuten wir uns über die persönliche Teilnahme der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, die die Tatkraft der Selbständigen betonte.

Anschließend präsentierten unser neues Mitglied und Kooperationspartner, das Steinbeis Institut, wie auch alle Veranstalter in einer kurzen Vorstellungsrunde die Arbeit ihrer Organisation. Liliana Gatterer stellte die Arbeit des BDS in einem Imagefilm vor und leitete danach mit dem Comedian Stefan Reusch den humoristischen Teil des Abends ein.

„Das Unternehmertreffen Pfalz ist bereits Tradition. Es ist eine gute Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Wir sind immer wieder stolz auf viele positive Rückmeldungen der Teilnehmer, die uns darin bestärken diese Tradition fortzuführen. Mit dem Comedian Stefan Reusch konnten wir wieder eine humoristische Ablenkung von allgegenwärtig ernsten Themen finden“, so Liliana Gatterer, Präsidentin des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Der BDS Rheinland-Pfalz & Saarland e.V. organisierte das Unternehmertreffen Pfalz gemeinsam mit JUST e.V. Forum für Unternehmen und der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Speyer mbH.

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

