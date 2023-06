Netzlink erweitert die Partnerlandschaft mit Aequitas Software

Gemeinsam für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens

Wenn Automatisierungs- auf Infrastrukturkompetenz trifft, kann viel Potential entstehen – zumindest im Fall der Netzlink Informationstechnik GmbH (Netzlink) und ihrem neuen Partner, der in Hamburg ansässigen Aequitas Software GmbH & Co. KG (AQS). Gemeinsam werden beide Unternehmen zukünftig das öffentliche Gesundheitswesen auf dem Weg zu mehr Digitalisierung begleiten. Dabei ergänzen sich die Partner perfekt: AQS hat sich auf die Automatisierung von Anwendungen und Arbeitsprozessen spezialisiert, Netzlink bietet als Cloud- und Infrastrukturdienstleister die dafür passende Infrastruktur.

Das Angebot für den Gesundheitssektor

Um große Datenmengen effizient zu managen, nutzen viele deutsche Gesundheitsämter bereits heute Robotic Process Automation (RPA) mit Unterstützung der AQS. Mit der Softwarelösung lassen sich manuelle, IT-basierte Prozesse automatisieren: Software-Roboter können z. B. Gesundheitsdaten in Anwendungen auslesen, verarbeiten und in andere Systeme übertragen. Damit das System rundum abgesichert ist, kümmert sich Netzlink um sichere, datenschutzkonforme Plattformen für den Betrieb.

Sven-Ove Wähling, Netzlink Geschäftsführer, freut sich über die Zusammenarbeit: „Beide Unternehmen ergänzen sich wunderbar und gemeinsam schaffen wir ein perfektes Digitalisierungsangebot für den Gesundheitssektor. Die Partnerschaft beruht auf der gleichen Vision und es passt einfach menschlich – ich bin sehr gespannt auf alles, was kommt.“ Auch Frank Coers, Geschäftsführer der AQS, sieht aufgrund der Zusammenarbeit viele Vorteile für Kunden: „Wir begleiten unsere Kunden auf ihrer digitalen Reise. Durch die Zusammenarbeit mit Netzlink stärken wir zukünftig unsere Kompetenz im Bereich Infrastruktur und können unseren Kunden alle wichtigen Digitalisierungsleistungen aus einer Hand anbieten. Nicht nur für Gesundheitsämter wird der Einstieg in die Digitalisierung dadurch noch einmal spürbar leichter.“

Netzlink Informationstechnik GmbH

THAT’S IT.

Netzlink Informationstechnik GmbH wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Braunschweig sowie zusätzlich weitere Standorte in Deutschland und Polen. Sie bietet IKT-Lösungen für B2B-Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit Spezialist*innenteams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH, die eine 100%ige Tochter von Netzlink ist, eine strategische und nachhaltige Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen.

Weitere Informationen unter: netzlink.com

Bildquelle: Aequitas Software GmbH & Co. KG