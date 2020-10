NetModule: Robust Communication für Transportation und ÖPNV

NetModule auf der IT-Trans 2020: Halle 1, Stand J25

Bern, Oktober 2020 – Auf der IT-Trans stellt der Kommunikationsspezialist NetModule am Stand J25 in Halle 1 seinen Leitgedanken “Robust Communication” in den Fokus. Einen Schwerpunkt des Angebots bilden modulare und zuverlässige Lösungen für Anwendungen im Bereich Transportation sowie den öffentlichen Nah- und Fernverkehr.

Die Fahrzeug-Router von NetModule bringen IP-Netzwerktechnologie in Fahrzeuge und bilden das Rückgrat für eine zuverlässige Digitalisierung. Angefangen von Switches und Fahrzeug-Routern bis hin zum prämierten Automotive Gateway – alle Geräte erfüllen die Vorschriften der UN ECE R10 (E-Mark) und UN ECE R118 (Brandsicherheit in Omnibussen) und sind somit für den Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt. Die ITxPT-Konformität gewährleistet Verkehrsbetreibern Sicherheit und Interoperabilität für ihre Infrastrukturen. Zu den Einsatzbereichen zählen Übermittlung von Fahrgastinformationen, e-Ticketing, Condition Monitoring, CCTV, Flottenmanagement, etc. Zusätzlich zur technischen Grundausstattung (u.a. LTE, WLAN, GNSS, Gigabit Ethernet, CAN, Automotive Ethernet) eröffnet ein innovatives modulares Konzept aus Software, Elektronik und mechanischen Komponenten Flexibilität für kundenspezifische Anpassungen. Auch Onboard-Systeme verschiedener Spezialfahrzeuge wie Kommunal- oder Blaulicht-Fahrzeuge lassen sich einbinden.

Im Mittelpunkt stehen auf der Messe die neuen, sofort verfügbaren ITxPT-konformen NB2810 Multimedia Router, die M12-Stecker integrieren und in einem exakt definierten Testablauf geprüft wurden. Die Router ermöglichen u.a. Passagier-WLAN und Entertainment sowie Condition Monitoring und Remote Management im Fahrzeug. Ihre funktionale und robuste Bauart zeichnen diese Geräte für Anwendungen im erweiterten Temperaturbereich aus. Für Bahnanwendungen steht der NB3800 Router bereit.

Neu im Portfolio ist der NetModule Switch NS3300: In Kombination mit den Fahrzeug- oder Zugroutern ermöglicht er den Aufbau eines redundanten IP-Backbones nach EN13149 oder ITxPT für Passagier WLAN und Videoüberwachungsinfrastrukturen.

Mit dem neuen NG800 Automotive IoT Gateway unterstützt NetModule den voranschreitenden Einzug der Telematik in Fahrzeugen, insbesondere bei Nutzfahrzeugen wie Kommunalfahrzeuge für Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung und Bewässerung. Es bietet die notwendige robuste Kommunikation zwischen On-Board Elektronik und Cloud-Anwendungen wie u.a. zur Überwachung der E-Mobilität, zur Unterstützung des Flottenmanagements und zur Durchführung von Diagnoseaufgaben. Die kundenspezifischen Zielanwendungen werden über das innovative modulare Konzept aus Software, Elektronik und mechanischen Komponenten ermöglicht. Dieser flexible Ansatz erlaubt unterschiedlichste Produktvarianten zu moderatem Investment, auch wenn nur geringe Stückzahlen gefertigt werden sollen. Für die äussere Gestaltung des Geräts wurde das NG800 Gateway in 2019 mit dem begehrten Red Dot Design Award in der Kategorie Product Design ausgezeichnet.

Eine kostengünstige Lösung für die stabile bordeigene Internetverbindung in Fahrzeugen stellt der NB800 Router mit e-Mark dar. Auch hier ermöglicht das modulare Design ein breites Spektrum an Protokollen für das sich rasch verbreitende Internet of Things (IoT). Neu sind GPS, CAN und FMS-to-IP-Gateway für den Austausch von Informationen zwischen Motor, Bremssystem, Batterie, Türen, und mehr.

Router Management made easy mit der webbasierten und modularen Connectivity Suite: Diese webbasierte Plattform zielt auf das einfache Aufsetzen, Überwachen und Verwalten der Router und Netzwerkinfrastruktur ab. Weil sie leistungsstark genug für Projekte mit mehreren hundert Routern ist, wächst sie mit der Anwendung mit und garantiert Investitionssicherheit.

Über NetModule AG:

Die NetModule AG ist ein führender Hersteller von Kommunikationsprodukten für M2M und IoT. Einen Schwerpunkt bilden Lösungen für Anwendungen im Bereich Transportation, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Industrie 4.0. Die zertifizierten Geräte integrieren neueste Drahtlos-Technologien sowie diverse Schnittstellen für Anwendungsbereiche, in welchen robuste Kommunikation gefragt ist – Informationssysteme, Fahrerkommunikation, Passagier WLAN Fernwartung, Condition Monitoring sowie Datenaustausch in Echtzeit.

Das 1998 gegründete Schweizer Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bern mit Niederlassungen in Basel und Winterthur, sowie Tochtergesellschaften in Frankfurt und Hong Kong. Zu den Kunden zählen u. a. Siemens, Philips, ABB, Alstom, Bombardier, MAN, ZF, DB, ÖBB, SBB, Vodafone und Swisscom, sowie eine Vielzahl von KMUs.

