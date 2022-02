NETGEAR® kooperiert mit Crestron® beim „Crestron Next Road Trip Europe“

„Mobile Experience Center“ bietet praktische Einblicke in sicherer Umgebung bei 38 Stopps in 19 Ländern

München, 15. Februar 2022 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs) und Crestron, weltweit führender Anbieter von Arbeitsplatztechnologien, kündigen den „Crestron Next Road Trip Europe“ an, eine Tour mit einem „Mobile Experience Center“, das in insgesamt 19 Ländern an 38 Stationen Halt macht. Der Truck bietet jedem Teilnehmer eine sichere Umgebung, in der er die kürzlich von Crestron und NETGEAR vorgestellten Schlüsseltechnologien in einer persönlichen Vorführung erleben kann.

Im „Mobile Experience Center“ wird das gesamte Ökosystem der neuesten Lösungen von Crestron für hybride Arbeitsumgebungen, Klassenzimmer, Behörden und mehr gezeigt. NETGEAR ist der offizielle Netzwerkausrüster der Roadshow, bei der auch eine Reihe von NETGEAR ProAV Switches vorgestellt werden.

„Wir sind stolz darauf, mit einem Branchenführer wie NETGEAR für diese Veranstaltungsreihe zusammenzuarbeiten“, sagt Annelies Kampert, Vice President und General Manager bei Crestron Europe. „Wir haben in den letzten Jahren erstaunliche neue Produkte auf den Markt gebracht und haben noch viele weitere auf der Roadmap. Wir können es kaum erwarten, unseren Händlern, Partnern und Kunden in ganz Europa zu zeigen, wie unsere Innovationen die Arbeit erleichtern können“, so Kampert weiter. „Wir verstehen, dass einige Kunden derzeit zögern, zu weit zu reisen und eigentlich eine persönlichere, kleinere Umgebung bevorzugen. Deshalb bietet der „Crestron Next Road Trip Europe“ den Besuchern eine sorgfältig überwachte Ausstellungsfläche, auf der sie unsere Produkte ausprobieren und sich diese von ihren lokalen Crestron-Vertretern zeigen lassen können – und das so nah wie möglich am eigenen Wohnort.“

„NETGEAR ist der Innovationsführer im Bereich AV-over-IP Switching“, sagt Richard Jonker, VP Business Development für AV-over-IP bei NETGEAR. „Mit der M4250 Hardware und Software, inklusive NETGEAR IGMP+, haben wir die Bereitstellung von Crestrons DM NVX® erheblich vereinfacht. Dabei handelt es sich um ein marktführendes Ökosystem von AV- und USB-Endpunkten, die für die Zusammenarbeit mit einem IP-Netzwerk entwickelt wurden.“

Die größten Namen in der AV-Branche erkennen die Vorteile der für den Profibereich entwickelten AV-Switches von NETGEAR und die Unterstützung für den ständig wachsenden Trend von AV- over-IP – die Übertragung von Audio-, Video- und Steuersignalen über ein IP-Netzwerk. Auf der Grundlage der erfolgreichen M4300-Serie von Fully Managed Switches hat NETGEAR die neue M4250-Serie von Grund auf mit dem Input von AV-Integratoren, Benutzern und Partnern entwickelt. NETGEAR kann auf mehr als 25 Jahre Netzwerkerfahrung zurückgreifen, um sicherzustellen, dass diese ProAV Switches den anspruchsvollen Anforderungen der Übertragung von Audio-, Video- und Steuersignalen über ein IP-Netzwerk gerecht werden. Das Ergebnis ist, dass NETGEAR jetzt der weltweit am meisten empfohlene Switch-Anbieter für AV-over-IP Bereitstellungen ist.

Der „Crestron Next Road Trip Europe“ wird ab März 2022 durch Europa touren. Es werden 19 Länder besucht und 38 Stopps eingelegt. Die Tour-Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie nachfolgend:

-Schweiz, Genf: 11.04.2022

-Schweiz, Zürich: 13.04.2022

-Österreich, Wien: 22.04.2022

-Deutschland, Stuttgart: 19.04.2022

-Deutschland, München: 20.04.2022

-Deutschland, Berlin: 03.05.2022

-Deutschland, Düsseldorf: 05. und 06.05.2022

-Deutschland, Hamburg: 02.06.2022

Weitere Informationen zur Tour und Anmeldung unter: www.crestron.com/NextEurope

