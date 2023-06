NETGEAR bietet den Router der Orbi™ 960 Serie jetzt auch als erweiterbare Stand-Alone-Lösung an

Personen, die in kleineren Apartments oder Wohnungen wohnen, denen ein Router allein reicht, können sich jetzt auf den Stand-Alone-Router der Orbi™ Familie mit WiFi 6E freuen.

München, 14. Juni 2023 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, macht sein renommiertes Orbi™ Quad-Band-WLAN-Mesh-System (RBKE960 Serie) in einem Stand-Alone-Router verfügbar. Der Orbi RBRE960 verfügt – genau wie seine größeren Familienmitglieder – über das neue Highspeed 6 GHz WLAN Band (WiFi 6E) und bietet Quad-Band-Technologie für schnellere Internetgeschwindigkeiten für mehr Geräte gleichzeitig und weniger Störungen und Latenzen. Der neue Orbi RBRE960 unterstützt Multi-Gigabit-Internet im gesamten Haus und verbessert die WLAN-Leistung für eine immer rascher wachsende Anzahl von Geräten in vernetzten Haushalten. Gleichzeitig ist er die zukunftssichere Basis für die nächste Generation von Endgeräten.

Neue Anwendungen, neues WLAN, neues Orbi

Der neue Orbi Quad-Band-WiFi 6E-Router verfügt über ein viertes Frequenzband, das dringend benötigt wird, um ein zusätzliches WLAN-Spektrum nutzen zu können und Multi-Gigabit-WLAN-Geschwindigkeiten auf neuen Smartphones und Laptops zu ermöglichen. Störungen durch andere Geräte auf den bestehenden 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern werden so eliminiert. Das WiFi 6E-Ökosystem ist bereit für ein schnelles Wachstum. Viele Geräte unterstützen WiFi 6E bereits, wie z. B. die Mobiltelefone Samsung™ Galaxy S21 & S22 und Fold 3, das MacBook® Pro 2023, die Laptops Dell™ Latitude 5520 und Lenovo™ Thinkpad T14, der 8K-Fernseher Samsung Neo QLED oder die Intel® WiFi 6E PCIe-Karte. Und weitere werden folgen. Der Stand-Alone-Router kann jederzeit durch Hinzufügen von Satelliten zu einem vollwertigen Mesh-System ausgebaut werden. So wird garantiert, dass sich im Fall von einer Vergrößerung der Wohnfläche, wie beispielsweise durch Umzug, das WLAN-System mitwächst und so eine zukunftssichere Investition ist.

Für Laptops und PCs, die noch nicht mit WiFi 6E ausgestattet sind, bietet NETGEAR mit dem WiFi 6E USB 3.0 Adapter Nighthawk A8000 eine kostengünstige Lösung, um dem Endgerät ein Speed-Upgrade zu geben.

Zusätzlich zur erhöhten WLAN-Geschwindigkeit wurde beim Orbi RBRE960 auch die Verbindung zum Internet-Modem auf 10 Gigabit aufgerüstet, die schnellste Internetgeschwindigkeit, die derzeit und in naher Zukunft in regulären Heimnetzwerken verfügbar ist. Zusätzliche 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports am Router bieten Nutzern die Möglichkeit, die neuesten Multi-Gigabit-Ethernet-Geräte per Kabel anzubinden.

Die Orbi 960 Serie ist seit Kurzem auch im Zweierpack (bestehend aus Router und Satellit) erhältlich, wodurch ein Mesh-WLAN für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht wird. Der Orbi RBKE962 bietet blitzschnellen, flächendeckenden Internetzugang für Haushalte mit einer Fläche von bis zu 450 Quadratmetern für WiFi 6E-Verbindungen und lässt sich für größere Räume oder eine dichtere Abdeckung von WiFi 6E-Verbindungen mit zusätzlichen Satelliten leicht erweitern.

Wichtige technische Daten des Orbi RBRE960:

-Erster branchenweiter Quad-Band-WLAN-Router: Unterstützt vier WLAN-Bänder – 2,4, 5 und 6 GHz – für die Verbindung des Routers mit allen Geräten; ein zusätzliches spezielles 5-GHz-WLAN-Band für die Verbindung des Routers mit einem Satelliten (optional erhältlich), um die WLAN-Abdeckung zu erweitern.

-6 GHz Leistung & Geschwindigkeit mit WiFi 6E: Das 6-GHz-Band bietet eine mehr als doppelt so hohe Bandbreite wie das 5-GHz-Band, wodurch Probleme mit Interferenzen und Überlastungen im 5-GHz-Band gelöst werden und eine erstaunliche Multi-Gigabit-WLAN-Geschwindigkeit für angeschlossene WiFi 6E-Geräte ermöglicht wird.

-16 WLAN-Streams: für die beste Geschwindigkeit, Reichweite und Leistung, um das gesamte eigene Zuhause mit ähnlichen Internetgeschwindigkeiten zu versorgen, wie sie vom Internetanbieter geliefert werden.

-10-Gigabit-Internetport: Zukunftssichere Anbindung ans Internet mit Unterstützung von ankommenden Geschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s.

-2,5-Gigabit-Ethernet-Ports: Multi-Gig-Ethernet-Port für die kabelgebundene Verbindung zu Netzwerkspeicher, LAN-Gaming, Medien-Streaming im Haus oder für die Einrichtung einer kabelgebundenen Multi-Gig-Verbindung zwischen Router und Satelliten (optional) mit strukturierter Ethernet-Verkabelung im Haus.

-Mehr Flexibilität durch bis zu vier eigene WLAN-Netze: Mesh-WLAN-Hauptnetzwerk für alle Geräte mit dem neuesten WPA3 Standard für sichere Verbindungen; IoT-Netzwerk für alle älteren und IoT-Geräte; 6-GHz-WLAN-Netzwerk für alle aktuellen WiFi 6E-Geräte; Gast-WLAN-Netzwerk.

-Orbi App: Einfache Einrichtung, Netzwerk-Verwaltung (auch aus der Ferne); Pausieren des Internetzugangs auf jedem Gerät, Verfolgung des Internet-Datenverbrauchs und vieles mehr.

State-of-the-Art-Sicherheit und Service

Der Orbi RBRE960 unterstützt das neue, sicherere WiFi Protected Access 3 (WPA3) Sicherheitsprotokoll. Mit 128-Bit-Verschlüsselung schützt die nächste Generation von WPA vor schwachen Passwörtern, die von Hackern leicht geknackt werden können. Die Geräte der Orbi 960 Serie enthalten darüber hinaus eine kostenlose 30-tägige Testversion des neuen, verbesserten Services von NETGEAR Armor™, der das vernetzte Zuhause vor Online-Bedrohungen schützt, um die Sicherheit zu erhöhen. Im Gegensatz zu herkömmlichen End-to-End-Sicherheitsprodukten ist NETGEAR Armor als umfassende Sicherheitslösung in den Router integriert, um Aktivitäten zu überwachen, die ins und aus dem Internet gehen, und so alle Geräte in einem Netzwerk zu schützen, einschließlich Smart-TVs, Sicherheitskameras, Spielkonsolen, Smart-Lautsprechern, Streaming-Playern und anderen Smart-Home-Geräten, die in der Regel nicht in der Lage sind, von den Benutzern mit Internet-Sicherheitssoftware bespielt zu werden. NETGEARs Armor schützt auch Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop PCs, ohne dass mehrere Sicherheitsabonnements oder Software auf jedem dieser Computergeräte erforderlich sind. Ebenfalls als kostenpflichtiges Abonnement für das neue System verfügbar ist Smart Parental Controls™ von NETGEAR, das Eltern hilft, die Zeit und den Online-Zugang ihrer Kinder über alle angeschlossenen Geräte hinweg einfach zu verwalten – und damit letztlich sichere und gesunde Bildschirmgewohnheiten zu fördern.

Preise und Verfügbarkeiten

Der neue Orbi RBRE960 (Link: https://www.netgear.com/de/home/wifi/mesh/rbre960/) Stand-Alone-Router ist in der Farbe Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 749,99 inkl. MwSt. im Webshop von NETGEAR und im führenden Fachhandel erhältlich. Das Zweier-Set Orbi RBKE962 (Link: https://www.netgear.com/de/home/wifi/mesh/rbke962/) bestehend aus dem Router und einem Satelliten ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 1.299,99 inkl. MwSt. im Webshop von NETGEAR und im führenden Fachhandel erhältlich.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

