Netent casino oyunlarinin listesi

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Neden Netent Oyunları?

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NetEnt slotlarından biri o kadar cömert kazançlar sunuyor ki tarihin en büyük jackpot kazancı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Oyunculardan biri Mega Fortune slotunu oynarken 17 milyon euro kazanacak kadar şanslıydı.

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