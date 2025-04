Netceed zeigt Weiterentwicklungen und gibt exklusive Praxiseinblicke

ANGA COM 2025: Netceed als führender Lösungsanbieter mit Produkten, Lösungen und exklusiven Einblicken zur Zukunft der Kommunikationsnetzwerke

15. April 2025 – Netceed, einer der weltweit führenden Partner für alle aktiven und passiven Komponenten und Systeme der Breitbandbranche, präsentiert sich auf der ANGA COM 2025 als fortschrittlicher One-Stop-Shop. Zudem zeigt Netceed neue Entwicklungen aus dem Netzwerk-Portfolio und gibt exklusive Einblicke in sein technisches Know-how, zu Dienstleistungen und erstmalig in Lösungen für Rechenzentren. Vom 3. bis 5. Juni 2025 trifft Netceed in Halle 8 an Stand A50 rund 23.000 Teilnehmer aus 90 Ländern zum Austausch über aktuelle Fragen der Breitband- und Mediendistribution. Ihr Know-how vermittelt die Netceed zudem in mehreren Panel-Talks der Messe.

Auf dem Messestand zeigt Netceed ihr umfangreiches Lösungsportfolio. So präsentiert das Unternehmen erstmalig auf der ANGA COM eine Komplettlösung für Rechenzentren: Das „AI Ready Rack“ wurde speziell für KI- und weitere Hochleistungsanwendungen optimiert und unterstützt die Integration von Lasten bis zu 2.000 kg. Mit einer Tiefe von bis zu 1400mm bietet der Schrank ausreichend Platz für Server über 900mm Länge und die gleichzeitige Installation von vier Power Distributing Units (PDUs). Die komfortable Breite erleichtert die Verkabelung und Wartung hierbei erheblich. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich das AI Ready Rack flexibel anpassen und erweitern, sei es bei der Verkabelung, dem Luftstrommanagement oder der Integration von Flüssigkeitskühlungskomponenten wie Coolant Distribution Units (CDUs) und Manifolds. Vor Ort in Köln wird das Rack mit einer hochleistungsfähigen Rear-Door-Kühlung betrieben, die mithilfe von Flüssigkeitskühlung direkt an der Rückseite des Racks die warme Abluft effizient abführt und so eine energieeffiziente, skalierbare und geräuscharme Alternative zur klassischen Klimatisierung bietet.

Passend zum Datacenter-Bereich gibt Netceed Einblicke in sein neues Transceiver-Portfolio. Als Third-Party-Anbieter liefert Netceed interoperable und flexibel einsetzbare Transceiver, kompatibel mit über 100 verschiedenen Anbietern (OEMs) und über 20.000 Systemen. Mit Datenraten von 1G bis 800G und umfangreichen Lagerbeständen in Europa und darüber hinaus liefert Netceed eine enorme Auswahl an Transceivern mit einer Ausfallrate von unter 0,02 %. Dabei profitieren Kunden von Vorteilen wie Multi-Coding, kostenfreiem Support und lebenslanger Austauschgarantie, um bis zu 70 % an Kosten und 85 % an Beständen im Vergleich zu OEMs einzusparen.

Eine weitere Neuerung: Als vorkonfektionierte Plug-and-Play Gesamtlösung für die Verkabelung in der Netzebene 4 wurde die bekannte Microfocus Gebäudeverteiler „FIBO WoWi“ von Grund auf überarbeitet, um nicht nur aktuellen Marktanforderungen gerecht zu werden, sondern einen Schritt vorauszudenken. Für bis zu 12 Wohneinheiten können Glasfaser-Überlängen von je 10 Metern abgelegt werden. Dabei ist das System kompatibel mit beidseitig vorkonfektionierten Inhouse-Glasfaseranschlusslösungen. Einblasbare Ferrulen für 7 mm Mikrorohrsysteme ermöglichen eine Spleiß-freie und einfache Installation, womit die Lösung nicht nur zur Reduktion der Installationskosten, sondern darüber hinaus zu einer positiven Nutzererfahrung für den Endkunden beiträgt.

Auch ein bekannter Publikumsliebling begleitet die Netceed wieder auf ihrem Stand: Der PatchRobot im Außenschrank ermöglicht es, Kundenverbindungen und OTDR-Messungen nicht mehr einzeln vor Ort, sondern automatisiert und remote durchführen zu können. Damit werden nicht nur die Betriebskosten des Netzes signifikant gesenkt, sondern die Lösung zahlt zusätzlich auf ESG-Ziele der Betreiber ein, indem sie den Netzbetrieb nachhaltiger gestaltet. Durch den Einsatz eines PatchRobots und der damit einhergehenden Reduzierung der Anzahl an Servicefahrten können, je nach Standort, pro Jahr über 3.400 kg CO2e eingespart werden. Das entspricht einer jährlichen CO2-Absorbtion von rund 175 ausgewachsenen Bäumen.

Über diese Highlights hinaus präsentiert Netceed eine große Auswahl bekannter, optimierter und neuer Lösungen aus den Bereichen der Glasfaserinfrastruktur, Points of Presence (inklusive der spannenden Möglichkeit, ausgewählte PoPs in VR zu erkunden), Hybrid Fiber Coax (HFC) und Live-Präsentationen von Test- und Messtechnik, Spleiß- und Einblasgeräten.

Panel-Talk aus Sicht eines Systemintegrators: Einblicke zum Implementieren der DAA

Referent Hanno Telgen, Leiter Produkt- und Projektmanagement bei Netceed, gibt am Dienstag, den 3. Juni von 11:30 bis 12 Uhr in Raum 2 in seiner Präsentation „Lessons Learned from Implementing DAA:

Insights from a System Integrator“s Perspective“ exklusive Einblicke in die Einführung und Umsetzung von Distributed Access Architecture (DAA) aus Sicht eines Systemintegrators. Als Teil des Panels „Network Operation: Operation of VHC Networks “ präsentiert der Integrationsexperte verschiedene Ausbauszenarien sowie ihre Vor- und Nachteile, und weitere Key-Learnings jahrelanger Erfahrung im DAA-Ausbau.

Anpassung der digitalen Infrastruktur zur Unterstützung von HPC und KI

In einem weiteren Vortrag gibt Geoff Buddington, SVP Data Centre EMEA bei Netceed, ebenfalls am Dienstag, den 3. Juni von 14:30 bis 15:30 Uhr in Raum 2 im Rahmen seiner Präsentation „Adapting Digital Infrastructure to support HPC and Artificial Intelligence“ als Teil des Panels „AI: Transformation in the Network Operation“ exklusive Einblicke in und die Optimierung der digitalen Infrastruktur. Entwicklungen wie High-Performance-Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (KI / AI) stellen insbesondere Rechenzentren vor enorme Herausforderungen – sowohl in der Implementierung von Hochgeschwindigkeits-Netzwerklösungen wie InfiniBand, aber auch im Bereich von energieeffizienten Kühlsystemen und modularer Stromversorgung.

ESG-Panel-Talk: Netceed pusht nachhaltige Standards in der FTTH-Branche

Im Messe-Panel „Beyond Compliance: How Reporting Standards Drive Sustainable Innovation“ bringt Netceed am 4. Juni von 14:30 bis 15:30 in Raum 2 seine Expertise zur Dekarbonisierung der FTTH-Wertschöpfungskette ein. Patty van Broekhoven, Sustainability Manager bei Netceed, diskutiert gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Netzbetrieb und Service über die Rolle standardisierter ESG-Berichterstattung. Besonderer Fokus liegt dabei auf Scope 3-Emissionen. Netceed ganzheitliche ESG-Strategie verfolgt neben der deutlichen Reduktion der CO-Emissionen seit 2022 seine DEI-Policy zur Förderung von Vielfalt und hat eine starke ESG-Governance mit acht implementierten Richtlinien eingeführt. Mit umweltgerecht designten Produkten sowie diversen Angeboten zu Produktreparatur und -Aufbereitung und durch enge Zusammenarbeit mit Lieferanten ist Netceed Vorreiter in der Branche. Die Paneldiskussion unterstreicht, wie ESG-Initiativen nicht nur zur Einhaltung von Vorgaben beitragen, sondern echte Innovation ermöglichen.

Zur ANGA COM

Die ANGA COM wird veranstaltet von der ANGA Services GmbH, einer Tochtergesellschaft der Unternehmensvereinigung ANGA Der Breitbandverband e.V. Mitglieder des Verbandes sind die führenden Netzbetreiber der deutschen Breitbandbranche (einschließlich Vodafone, Deutsche Telekom und Deutsche Glasfaser), die zusammen über 40 Mio. Kunden mit Telekommunikationsdienstleistungen versorgen. Die ANGA COM wird seit 1998 vom ZVEI-Fachverband Media Networks unterstützt.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

