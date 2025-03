Netceed präsentiert innovative Lösungen auf den Fiberdays

BREKO Fiberdays 2025, Fibercup und neueste Entwicklungen im Glasfaserausbau

06.03.2025 – Netceed, eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche, ist am 2. und 3. April 2025 auf den Fiberdays 2025, die zum ersten Mal in Frankfurt am Main stattfinden. Am Stand F9 in Halle 3.1 der Messe Frankfurt präsentiert Netceed innovative Lösungen für den Glasfaserausbau. Ebenfalls in Halle 3.1, an Stand R1, fördert das Unternehmen als Hauptsponsor den Fibercup, die erste Spleiß-Meisterschaft im Rahmen der Fiberdays. 32 der besten Fachkräfte der Branche kämpfen beim schnellen und präzisen Spleißen von Glasfaserkabeln um wertvolle Preise. Im separaten Tagungsbereich diskutiert Hans-Georg Große-Boes, Director Product & Business Development bei Netceed, mit internationalen Teilnehmern auf dem Panel „Technology“ über die neuesten technologischen Entwicklungen.

Beim Fibercup treten jeweils acht Spleiß-Experten gegeneinander an. Dabei entscheiden Geschwindigkeit und absolute Präzision. Während vier Wettbewerber ihre Spleiße vorbereiten, spleißen die anderen vier. Die Vorbereitungszeit beträgt 45 Minuten. Für 24 Fusionsspleiße inklusive Fasermanagement stehen den Wettbewerbern 30 Minuten zur Verfügung. Zwölf der 24 Spleiße werden per Zufallsverfahren messtechnisch überprüft und live vor Ort ausgewertet. Im Halbfinale am 3. April treten acht Glasfasermonteure gegeneinander an. Im darauffolgenden Finale spleißen die besten Vier um den Sieg. Auf Platz eins wartet neben dem Siegerpokal ein Preisgeld in Höhe von 3.000,- Euro. Verfolgen lässt sich der Fibercup live vor Ort und im Livestream via YouTube und LinkedIn.

Netceed auf dem Panel „Technology“ im Tagungsbereich

Am 3. April diskutiert Hans-Georg Große-Boes, Director Product & Business Development bei Netceed, um 12:15 Uhr auf dem hochkarätig besetzten Panel „Technology“ über die neuesten technologischen Entwicklungen der Glasfaserbranche. In 45 Minuten tauschen sich die internationalen Branchenexperten unter anderem über folgende Themen aus:

– Aktive und passive Komponenten

– Software und Dienste

– Technologische Fortschritte und Durchbrüche für das kommende Jahrzehnt

– Beitrag der Ausrüster zur Steigerung der Leistung der Telekom-Akteure und zum effizienteren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur

– Technologischer Ausblick

– Konkrete Beispiele für bewährte Verfahren und

– Die Rolle von KI

Produkte und Lösungen des Fibercups auch am Messestand

Einen Großteil der im Fibercup eingesetzten Produkte aus dem Aktiv- und Passivbereich präsentiert Netceed auch am 90 Quadratmeter großen Messestand. Dazu zählt etwa eine eigens entwickelte, universelle Muffenhalterung für die Wand- und Schachtmontage. Diese ist geeignet für FIST-GCOG2-, für FIST-GCO2- und für FIST-MSC-Muffen. In Verbindung mit einer Tischhalterung ist sie auch als Montagehalterung einsetzbar, sowohl für die Erstmontage als auch für die Nachbelegung von Kabeln. Die FIST-GCOG2- und die FIST-MSC-Muffen können zur besseren Installation der LWL-Kabel mit und ohne Muffenrohr werkzeuglos an der Muffenhalterung befestigt werden. Dadurch ist kein Verschrauben der Muffen mehr nötig.

Beim Fibercup kommen diese Muffen zum Einsatz: Montageanweisung Muffen | Fibercup Meisterschaft im Glasfaser-Spleißen. Für die Faserreinigung kommt der WOWA Wipe Clip zum Einsatz, den Netceed auch in Deutschland anbietet (Faserreinigung | Fibercup Meisterschaft im Glasfaser-Spleißen). Als Reinigungsflüssigkeit verwenden die Spleißer das Microfocus Splice and Connector Fluid.

End-to-End-Integration und praxisnahe Einblicke

Netceed präsentiert umfassende End-to-End-Lösungen für Glasfasernetze, mit aktiven und passiven Systemen. Dazu zählen Produkte der Eigenmarken Microfocus und WAVEPACE sowie Lösungen leistungsstarker Partner. Die Glasfaserexperten zeigen etwa, wie eine aktive XGS-PON-Systemlösung und die OEM-unabhängigen Netceed-Transceiver den Netzausbau effizienter und leistungsfähiger machen, unter anderem mit Produkten von Calix und DZS. In exklusiven, themenbezogenen Rundgängen gibt Netceed praxisnahe Einblicke: Zum Beispiel ermöglicht eine Kombination aus dem Wandverteiler FIBO WoWi und beidseitig vorkonfektionierten Teilnehmeranschlussdosen eine spleißfreie, zeitsparende In-Haus-Installation – ein besonderes Highlight für die NE4.

Auf einen Blick:

BREKO Fiberdays 2025

– Datum: 2. bis 3. April 2025

– Ort: Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main,

– Netceed-Stand: F9, Halle 3.1

– Netceed ist Hauptsponsor des Fibercups, präsentiert eingesetzte Produkte und Lösungen am Messestand, ist Teil des themenbezogenen Rundgangs zu Aktivtechnik, der am 2. April zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr stattfindet (Anmeldung über den BREKO Verband), und des Panels „Technology“ im Tagungsbereich.

Alle Infos zum Fibercup auf www.fibercup.de

Mehr Informationen zu Netceed:

https://www.netceed.com/de/

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

