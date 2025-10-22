Netceed Hausmesse 2025: Breitbandbranche trifft sich in Kabelsketal

Netceeds Inhouse-Messe nimmt Praxis, Produkte und Partner in den Fokus

Kabelsketal, 22. Oktober 2025 – Volles Haus, aktuelle Themen und praxisnahe Technik: Die Netceed Hausmesse 2025 lockte Ende September rund 200 Fachbesucher aus der Telekommunikations-, Netzbau- und Versorgungsbranche ins sachsen-anhaltinische Kabelsketal/Ortsteil Schwoitsch. Dort informierten sie sich über aktuelle Entwicklungen im Breitbandausbau und tauschten sich mit Branchenexperten über effiziente Lösungen, Qualitätssicherung und Zukunftstechnologien aus.

Von 10 bis 17 Uhr bot die Veranstaltung ein kompaktes Programm aus Fachvorträgen, Live-Demonstrationen, Produktneuheiten und Partnerausstellung – mit klarer Praxisorientierung und Fokus auf FTTx, HFC und Data Center.

Fachimpulse: Strategien und Technik für den Glasfaserausbau

Am Vormittag standen praxisnahe Vorträge zu zentralen Themen des Breitbandausbaus auf dem Programm. Experten von Netceed und Partnerunternehmen beleuchteten technische Trends und konkrete Lösungen für den Rollout. Die Vortragsthemen im Überblick:

– „Homes Passed Plus – Einfacher Anschluss von Kunden im Zuge der Nachverdichtung“

Mirko Noske, Senior Key Account Manager, CommScope

– „Zukunftssicher vernetzt: Das XGS-PON-Netzwerk im Überblick“

Rüdiger Schalk, Head of Active PON Solution, Netceed

– „Ausbaulösungen und Brandschutz in der Netzebene 4“

Jens March, Senior Application Engineer, Netceed

– „Abnahmefehler vermeiden – Qualitätsplan und Steckerreinigung“

Thomas Borg, Senior Consultant Data Center, und Andreas Hoppe, Account Manager, Netceed

Die Fachbeiträge verdeutlichten, dass für eine nachhaltige Breitbandinfrastruktur technische Standardisierung, saubere Ausführung und systemübergreifende Planung entscheidend sind.

Praxis live: Neue Outdoor-Einblasstrecke begeistert Besucher

Ein weiterer Höhepunkt der Hausmesse war die Live-Demonstration an der neuen Outdoor-Einblasstrecke, die Netceed künftig als praxisorientierte Schulungs- und Testumgebung nutzt. Hier erlebten Teilnehmende unter Realbedingungen, wie sich Glasfaserkabel effizient einblasen lassen und worauf es bei der Traktion, bei der Schmierung und bei der Qualitätssicherung ankommt.

Aufgrund des großen Interesses stellt Netceed die Einblasstrecke ab sofort für individuelle Trainings, Kurz-Demos und Team-Workshops zur Verfügung – abgestimmt auf reale Projektanforderungen und optional mit eigenem Material. Zu den angebotenen Inhalten zählen Grundlagen und Geräteeinstellungen, Schmierung und Traktion, Fehlerbilder und Qualitätssicherung sowie Wartung und Pflege.

Interessierte können dort das gesamte Einblas-Sortiment testen, inklusive Jetting, Fibernet und Rotair. Zudem können sie sich Teile des Sortiments in Aktion vorführen lassen, wie Microducts, Glasfaserkabel, Mess- und Zubehörmaterial. Anfragen dazu an: info.de.kabelsketal@netceed.com.

Showroom-Touren und Partnerausstellung

In geführten Showroom-Touren präsentierte Netceed neue Systemlösungen und Komponenten aus den Bereichen FTTx, HFC und Data Center. Parallel dazu präsentierten zahlreiche Hersteller auf der begleitenden Partnerausstellung aktuelle Produkte, Werkzeuge, Zubehör und praxisnahe Expertentipps für den Glasfaser-Rollout.

Zu den Partnern und Ausstellern zählten etwa CommScope, Corning Optical Communications, Dura-Line, Fibernet, Jetting AB, die Langmatz GmbH, Leviton, Ripley Tools und VIAVI Solutions. Sie präsentierten ihre neuesten Produkte und Lösungen rund um den Breitbandausbau mit ihrem eigenen Stand. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte ein ganztägiges Catering-Angebot, das den informellen Austausch förderte.

Sonderaktionen und Branchenaustausch

Begleitend zur Veranstaltung bietet Netceed wieder attraktive Sonderangebote und Bundles für Glasfaserkomponenten, Werkzeuge und Systemlösungen – gültig bis zum 30. Oktober 2025. Mehr dazu in der Angebotsbroschüre: Netceed Sonderangebote zur Hausmesse 2025 (PDF).

Die Netceed Hausmesse 2025 unterstrich einmal mehr die Bedeutung praxisnaher Austauschplattformen für den erfolgreichen Breitbandausbau in Deutschland. Mit fundierten Fachimpulsen, Live-Technik und direktem Dialog zwischen Herstellern, Planern und Ausführenden bot die Veranstaltung einen echten Mehrwert für alle Beteiligten und setzt Maßstäbe für künftige Branchentreffen.

Über Netceed

Netceed ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für Netzwerkinfrastrukturen und verbindet die Welt durch integrierte Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Rechenzentren. Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickeln wir maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen, die komplexe Herausforderungen beim Aufbau und der Modernisierung von Netzen meistern und langfristigen Mehrwert schaffen.

Wir liefern und vertreiben passive und aktive Komponenten sowie Werkzeuge für den Aufbau, die Erweiterung und Wartung von Netzinfrastrukturen und unterstützen dabei alle Technologien, einschließlich FTTH/FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/Mobilfunk, Energie, Photovoltaik und Rechenzentren.

Unser Portfolio umfasst mehr als 90.000 Produkte von rund 1.500 führenden Herstellern, kombiniert mit wertschöpfenden Logistik- und Lifecycle-Services, die Netzbetreiber und Provider dabei unterstützen, ihren Kunden im privaten, geschäftlichen und mobilen Bereich High Speed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdienste bereitzustellen.

Netceed beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende in 20 Ländern und schafft vertrauensvolle Verbindungen durch Innovation, Zuverlässigkeit und Partnerschaft.

Weitere Informationen auf: www.netceed.com

