Net at Work präsentiert NoSpamProxy V15.1 auf Roadshow

Drei Veranstaltungen für Networking und Erfahrungsaustausch mit Security-Experten von NoSpamProxy sowie den Fokuspartnern BASYS Brinova, neam, PKN und QDS zu aktuellen Herausforderungen und neuesten Entwicklungen im Bereich IT-Sicherheit.

Paderborn, 5. Juni 2024 – Net at Work GmbH, der Hersteller der weltweit ersten vom BSI nach BSZ zertifizierten Suite für E-Mail-Sicherheit NoSpamProxy, stellt auf einer Tour durch drei deutsche Städte die neueste Version von NoSpamProxy vor.

In Paderborn, Hamburg und Berlin werden die Features der kürzlich veröffentlichten Version 15.1. der mehrfach ausgezeichneten Mail-Security-Lösung präsentiert. Die Teilnehmenden der Veranstaltung können sich beim gemeinsamen Frühstück in angenehmer Atmosphäre mit den Security-Experten von Net at Work und jeweils lokalen NoSpamProxy-Partnern über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der IT-Sicherheit austauschen. Aus der Praxis berichten Net at Work und die Fokuspartner aus der Umsetzung von Projekten und schildern, wie mit NoSpamProxy individuelle Anforderungen konkret umgesetzt wurden.

Die Produktexperten von Net at Work erläutern darüber hinaus gern, was es mit der einzigartigen Zertifizierung von NoSpamProxy nach BSZ durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationssicherheit (BSI) auf sich hat und was diese Zertifizierung für Kunden bedeutet.

Der Tourplan der Roadshow sieht folgende Termine vor:

– Donnerstag, 13.06.2024, Paderborn mit Fokuspartner neam

– Dienstag, 18.06.2024, Hamburg mit den Fokuspartnern BASYS Brinova und QDS

– Mittwoch, 19.06.2024, Berlin mit Fokuspartner PKN

Die kostenlose Frühstückveranstaltung startet jeweils um 9.30 Uhr und dauert bis etwa 12 Uhr. Interessenten werden gebeten, sich unter https://www.nospamproxy.de/de/roadshow/ anzumelden.

Neue Version 15.1 bringt interessante Neuigkeiten

Auch mit der Version 15.1 steht NoSpamProxy für fortschrittlichen Spam-Schutz und E-Mail-Sicherheit. Neben verschiedenen allgemeinen Änderungen und zahlreichen Verbesserungen im Detail sowie Fehlerbehebungen hat das Entwicklerteam auch einige neue Features implementiert.

Beispielsweise unterstützt die Core Antispam Engine ab sofort auch QR-Code-Scanning. In jüngster Zeit werden für E-Mail-basierte Phishing-Angriffe vermehrt QR-Codes eingesetzt. Dabei werden QR-Code-Bilder, die mit bösartigen Informationen verknüpft sind, direkt in den E-Mail-Text eingesetzt, um die Erkennung zu umgehen. Sie locken Nutzende oft mit scheinbar echten Aufforderungen, wie z. B. dem Zurücksetzen von Passwörtern oder einer Aufforderung zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. NoSpamProxy erkennt solche Attacken und wehrt sie ab. Dabei läuft diese Funktion vollständig im Hintergrund ab.

Mit Sectigo wurde ab Version 15.1 ein neuer Anbieter von Zertifikaten integriert. NoSpamProxy-Kunden können nun auch Sectigo-Zertifikate in der vollständig automatisierten Zertifikatsverwaltung nutzen. Die Integration ist insbesondere für Nutzer des Deutschen Forschungsnetzes (DFN) interessant.

Zur intuitiveren Bedienung erhalten zudem die Nutzenden, wenn Dateien aus E-Mails ausgelagert und über das Web-Portal bereitgestellt werden, die entsprechenden Links nun direkt als Hinweis in den jeweiligen E-Mails eingefügt und nicht mehr als zusätzliche HTML-Anhänge.

Weitere Informationen zur Version 15.1 von NoSpamProxy erhalten Interessierte hier:

https://www.nospamproxy.de/de/nospamproxy-server-15-1-ab-sofort-verfuegbar/

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

