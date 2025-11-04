NEOIX PLC nimmt Handel an der Börse Düsseldorf auf – WKN: A41BVS

NEOIX PLC gab heute die erfolgreiche Einbeziehung ihrer Wertpapiere in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf bekannt (WKN: A41BVS)

London, Vereinigtes Königreich – 3. November 2025 – NEOIX PLC (die „Gesellschaft“), ein führender Entwickler nachhaltiger digitaler Infrastruktur, gab heute die erfolgreiche Einbeziehung ihrer Wertpapiere in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf mit Wirkung zum 30. Oktober 2025 bekannt (ISIN: GB00BT3M8342, WKN: A41BVS).

Die Notierung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsstrategie von NEOIX und bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, an der Mission des Unternehmens teilzuhaben, kritische Infrastruktur für die digitale Transformation in Europa und weltweit zu schaffen.

Strategischer Kapitalmarktzugang

Die Zulassung zum Handel an der Börse Düsseldorf stellt den ersten Schritt in der umfassenden Kapitalmarktstrategie von NEOIX dar. Die Notierung verschafft der Gesellschaft einen verbesserten Zugang zu europäischen Kapitalmärkten und etabliert eine transparente Plattform für aktuelle und potenzielle Investoren, um an der außergewöhnlichen Wachstumsdynamik des Unternehmens teilzuhaben.

„Die Notierung an der Börse Düsseldorf ist ein entscheidender Moment für NEOIX“, sagte Hari Slipicevic, CEO von NEOIX PLC. „Dieser Meilenstein bestätigt unser Geschäftsmodell und unsere strategische Positionierung im schnell wachsenden Sektor nachhaltiger Rechenzentren. Wir bauen die wesentliche Infrastruktur, die die nächste Generation von Künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechenanwendungen in Europa und international antreiben wird.“

Offizielle Bestätigung und Handelsdetails

NEOIX erhielt am 28. Oktober 2025 die offizielle Bestätigung der BÖAG Börsen AG Düsseldorf über die Einbeziehung der Wertpapiere der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Die Listung der Gesellschaft im Freiverkehr, wurde in Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt, umgesetzt.

Die Zulassung wurde am 30. Oktober 2025 wirksam und ermöglicht einen ordnungsgemäßen Wertpapierhandel in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Börse. Gemäß den Freiverkehrsvorschriften (AGB-Freiverkehr) hat NEOIX alle Anforderungen für die Notierung erfüllt, einschließlich der Benennung der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als designiertem Skontroführer, der für die Preisfeststellung und die Gewährleistung der Marktliquidität verantwortlich ist.

Rechtliche, regulatorische und technische Informationen

-Börse: Börse Düsseldorf

-Marktsegment: Freiverkehr

-Handelssystem: QUOTRIX – Ein System der Börse Düsseldorf

-Wirksamkeitsdatum: 30. Oktober 2025

-Aufsichtsbehörde: BÖAG Börsen AG, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf

-Designierter Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt

-Listing Partner: Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt

Kommentare des Managements

„Der heutige Tag markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für NEOIX“, fuhr CEO Hari Slipicevic fort. „Die Düsseldorfer Notierung bietet unseren derzeitigen Aktionären Liquidität und Transparenz und öffnet gleichzeitig die Tür für neue Investoren, an unserer Wachstumsgeschichte teilzuhaben. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Gründungsinvestoren und freuen uns darauf, neue Partner und Investoren zu begrüßen, während wir unsere ehrgeizigen Expansions- und Wachstumspläne umsetzen. Der nachhaltige Rechenzentren Sektor bietet heute eine der überzeugendsten Investitionsmöglichkeiten in kritische Infrastruktur und Sektoren mit explodierender Nachfrage. NEOIX kombiniert bewährte Immobilienentwicklungsexpertise mit modernsten, nachhaltigen Technologien und schafft ein einzigartiges Wertversprechen, das kritische Marktbedürfnisse adressiert und gleichzeitig attraktive Renditen verspricht“, fügte Slipicevic hinzu.

Nachhaltige Infrastruktur

Der Wettbewerbsvorteil von NEOIX liegt in seinen proprietären Technologien und seinem nachhaltigen Ansatz bei der Rechenzentrenentwicklung.

Die innovativen Lösungen des Unternehmens umfassen:

-Fortschrittliche Kühlsysteme: Flüssigkeitskühlung optimiert für hochdichte KI-Workloads, Reduzierung des Energieverbrauchs um 40-60%

-Integration erneuerbarer Energien: Direkte Verbindungen zu erneuerbaren Energiequellen und Netzstabilisierungsdiensten

-Abwärmerückgewinnung: Umfassende Systeme für industrielle Anwendungen und Fernwärmenetze

-Beschleunigte Bauweise: Proprietäre Methoden zur Verkürzung der Entwicklungszeiten um bis zu 30%

-Umwelt-Leadership: Alle Projekte sind darauf ausgelegt, lokale Nachhaltigkeits-standards zu übertreffen

Wertpapieridentifikation: WKN: A41BVS // ISIN: GB00BT3M8342

Über NEOIX PLC

NEOIX PLC ist ein in London ansässiger Entwickler nachhaltiger Hyperscale-Rechenzentren, der sich darauf konzentriert kritische, nachhaltige Infrastruktur zu schaffen, die zum Antrieb der nächsten industriellen Revolution durch künstliche Intelligenz, Quantencomputing und fortgeschrittene Robotik benötigt wird. Das Portfolio des Unternehmens erstreckt sich über mehrere europäische Märkte und aufstrebende internationale Regionen. NEOIX’s innovative Kühltechnologien reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 60% und generieren gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren.

Über die Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf ist eine der führenden regionalen Börsen Deutschlands und bietet Handelsplattformen für Wertpapiere, Anleihen und andere Finanzinstrumente. Das Freiverkehrssegment bietet Unternehmen einen flexiblen Zugang zu Kapitalmärkten mit vereinfachten Notierungsanforderungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung regulatorischer Aufsicht und Anlegerschutzstandards.

Regulatorische Informationen

Gesellschaftsregistrierung: England und Wales

Registrierter Sitz: 80 Cheapside, London EC2V 6EE, Vereinigtes Königreich

ISIN: GB00BT3M8342

WKN: A41BVS

VAT Number: GB247160514

Kontakt

NEOIX PLC

80 Cheapside

London EC2V 6EE

Vereinigtes Königreich

Investor Relations

E-Mail: investors@neoix.ai

Tel: +44 204 577 2781

Medienanfragen

E-Mail: press@neoix.ai

Tel. +44 204 577 2781

Website: www.neoix.ai

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Geschäftsaussichten, finanzieller Performance, strategischen Initiativen und geplanten Entwicklungen von NEOIX PLC. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den projizierten abweichen aufgrund von Faktoren einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Marktbedingungen, regulatorische Änderungen, Projektausführungsrisiken, Finanzierungsverfügbarkeit, Wettbewerbsdynamik, technologische Entwicklungen und makroökonomische Faktoren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer wie gesetzlich vorgeschrieben. Alle Investitionen bergen inhärente Risiken, und vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Potenzielle Investoren sollten ihre eigene Due Diligence durchführen und Finanzberater konsultieren, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

ENDE DER PRESSEMITTEILUNG

