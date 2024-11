Neo4j überschreitet Umsatzmarke von 200 Millionen US-Dollar

Datenbank-Pionier wächst mit einer Valuation von >2 Milliarden US-Dollar und dank hoher Nachfrage nach GenAI

München – 19. November – Neo4j, Anbieter von Graphdatenbanken und Graph Analytics, hat die Marke von 200 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (Annual Recurring Revenue) überschritten und damit sein ARR der letzten drei Jahre verdoppelt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in den kommenden Quartalen einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Grund dafür ist seine Führungsposition im expandierenden Markt für Graphtechnologie, die Ergebnisse der generativen KI (GenAI) hinsichtlich Genauigkeit, Transparenz und Erklärbarkeit entscheidend verbessert.

Neo4j verzeichnete in diesem Jahr ein rasantes Wachstum, angetrieben durch Unternehmen, die Graphdatenbanken als unverzichtbare Infrastruktur für KI-Systeme erkannt haben, die wiederum große Mengen an vernetzten Daten nutzen. Neo4j dient als optimierte Datenbank für diese Anwendungen. Das Wachstum wurde zudem durch die Nachfrage nach dem Cloud-Angebot von Neo4j angetrieben, das in den letzten drei Jahren um das Fünffache stieg, sowie durch Partnerschaften mit führenden Cloud-Hyperscalern und anderen Anbietern im Ökosystem.

Im Bericht „Exploring the Top Use Cases for Graph Analytics“ (10. Mai 2024) prognostizierte Gartner®: „Bis 2025 werden Graphtechnologien bei 80% der Daten- und Analyse-Innovationen zum Einsatz kommen – im Vergleich zu 10% im Jahr 2021 – und eine schnelle Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen ermöglichen.“

Laut der Cupole Consulting Group ist Neo4j mit einem Marktanteil von 44% führend in der Kategorie der Graphdatenbank-Management-Systeme (DBMS). Cupole schätzt den gesamten adressierbaren Markt für die breitere DBMS-Kategorie auf 110 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, wobei Graph-DBMS angetrieben durch Wechsel zu Cloud und neue KI-Anwendungsfälle mit einer jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 32,6%+ wachsen.

Neo4j wird von 84% aller Fortune-100-Unternehmen und 58% der Fortune-500-Unternehmen genutzt. Dazu zählen u. a. Daimler, Dun & Bradstreet, EY, IBM, Merck, NASA, UBS und Walmart.

GenAI-Nachfrage nach Graphdatenbanken und GraphRAG

Graphdatenbanken ermöglichen es Unternehmen, Daten auf eine Weise zu speichern und abzufragen, die Zusammenhänge zwischen realen Entitäten widerspiegelt. Daten werden in einem Knowledge Graphen verknüpft. Große Sprachmodelle (LLMs) können auf Fakten und reichhaltigem Kontext zurückgreifen. KI-Systeme erhalten schnellen und besseren Zugang auf relevante Daten, die für die Erzeugung qualitativ hochwertiger Ergebnisse entscheidend sind.

Neo4j ist darüber hinaus führend bei GraphRAG, einem Ansatz, der es LLMs ermöglicht, Daten aus externen Quellen abzurufen, das darin enthaltene Wissen zu nutzen und Halluzinationen zu verhindern. Gartner hat die Bedeutung von GraphRAG in seinem Bericht „Hype CycleTM For AI in Software Engineering“ (2024) erwähnt: „RAG-Techniken im Unternehmenskontext leiden unter Problemen in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Antworten, die durch Einschränkungen bei der Genauigkeit der Abfrage, des kontextuellen Verständnisses und der Antwortkohärenz verursacht werden. KGs (Knowledge Graphen), eine etablierte Technologie, können die in den Dokumenten enthaltenen Daten und die mit den Dokumenten verbundenen Metadaten enthalten. Die Kombination ermöglicht es RAG-Anwendungen, Texte basierend auf der Ähnlichkeit mit der Frage, der kontextuellen Darstellung der Abfrage und des Korpus abzurufen und so die Antwortgenauigkeit zu verbessern.“

2024 Meilensteine von Neo4j

Mit Neo4j können Entwickler ihre Daten GenAI-fähig machen und Anwendungen schneller und einfacher erstellen. Die generierten Ergebnisse sind genau, transparent und für Laien erklärbar bzw. nachvollziehbar. 2023 integrierte Neo4j die native Vektorsuche als Teil seiner Kerndatenbankfunktionen für umfassendere GenAI-Einblicke. Im Jahr darauf brachte Neo4j seine Graph Data Science-Lösung in die Snowflake AI Data Cloud und erweiterte seine Allianz mit Deloitte. Darüber hinaus bietet Neo4j native Integrationen zu LLM-Angeboten aller großen Hyperscaler. Um die Adoption von Graphen und GenAI für Unternehmen zu beschleunigen, gestaltete das Unternehmen 2024 zudem sein Cloud-Portfolio um.

Durch diese Maßnahmen ist Neo4 in der Lage, seine Position als Marktführer in seiner Kategorie auszubauen und im Bereich von GenAI zu beschleunigen. Aufgrund des umfassenden Angebots, der Flexibilität bei der Bereitstellung, der Analytics-Fähigkeiten und des Community Supports ist das Unternehmen bevorzugter Graph-Partner aller großen Cloud-Service-Providern.

Neo4j wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems 2023* neben 19 anderen anerkannten globalen DBMS-Anbietern als Visionär eingestuft. Darüber hinaus bezeichnete The Forrester Wave™: Vector Databases, Q3 2024 Neo4j in diesem Jahr als „Strong Performer“ unter 14 Top-Anbietern.

2025 Wachstum durch neue KI-Funktionen, Cloud-Expansion und Partnerschaften

Neo4j plant, neue GenAI-Funktionen zu seinem Kernangebot hinzuzufügen, den Leistungsumfang für die Mainstream-Cloud zu erweitern und Partnerschaften zu vertiefen, um sich weiter als Standard für Graph-Analyse und GraphRAG zu etablieren.

Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem 50 Millionen US-Dollar Kapital von Noteus Partners, einer auf Wachstumskapital spezialisierten europäischen Investmentgesellschaft. Neo4j ist gut kapitalisiert und benötigt das Kapital nicht, um sein Geschäft zu betreiben. Die Investition stärkt jedoch die Bilanz des Unternehmens im aktuellen makroökonomischen Klima, bestätigt die Bewertung des Unternehmens von 2 Milliarden US-Dollar und unterstreicht das Bekenntnis von Neo4j, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, denen es vertraut und an die es glaubt.“

Die Veröffentlichung von Graph Query Language (GQL) durch ISO und IEC im Jahr 2024 wird die Wachstum-Entwicklung voraussichtlich weiter beschleunigen. Der internationale Standard für eine Graphabfragesprache unterstreicht die Reife und Allgegenwärtigkeit von Graphtechnologie. GQL ist die erste Abfragesprache für Datenbanken, die seit SQL im Jahr 1987 zertifiziert wurde. An der fünf Jahre dauernden Entwicklung durch die ISO war Neo4j von Anfang an beteiligt.

ZITATE / REFERENZEN

Sebastian Siemiatkowski, Mitgründer und CEO, Klarna

„Bei Klarna verändern wir die Art und Weise, wie wir mit unserem GenAI-Chatbot namens Kiki zusammenarbeiten. Kiki basiert auf einem Neo4j Knowledge Graphen. Die KI führt Informationen aus verschiedenen verteilten und isolierten Systemen zusammen, verbessert die Qualität dieser Informationen und ermöglicht damit Teams vielfältige Fragen zu stellen – angefangen beim Ressourcenbedarf über interne Prozesse bis hin zur Verbesserung der Teamarbeit. Das hat enorme Auswirkungen auf die Produktivität, die wir uns ohne Graphen und Neo4j nicht hätten vorstellen können.“

Patrick Pichette, Partner, Inovia Capital

„Neo4j ist ein beeindruckendes Beispiel für Innovationsführerschaft, Wachstum und marktbestimmender Reife. Da GenAI nun vom Experiment in die Praxis wechselt und sich Graphen zu einem grundlegenden Bestandteil für viele kritische LLM-Geschäftsanwendungen entwickeln, ist Neo4j ein klarer Marktführer in diesem Bereich. „

Carl Olofson, Vice President, IDC

„Neo4j hat der Kategorie der Graphdatenbanken den Weg bereitet und ist dort als Innovator weiterhin führend, da es Lösungen anbietet, die für Unternehmen beim Management komplexer vernetzter Daten immer wichtiger werden. Die Nachfrage nach KI und fortschrittlicher Analytik steigt. Damit gewinnt auch die Rolle von Graphtechnologie für aussagekräftige Einblicke und Entscheidungsfindung an Bedeutung.“

Emil Eifrem, Mitgründer und CEO, Neo4j

„Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die wachsende Anerkennung der Graphtechnologie als Grundlage für den modernen Daten-Stack. Neo4j ermöglicht es Kunden, Daten in Wissen zu verwandeln, Einblicke zu gewinnen und Möglichkeiten zu erschließen, die zuvor nicht möglich waren. Wir stehen jetzt an der Spitze eines Wandels, was den Einsatz von GenAI für Unternehmen angeht. Neo4j ist hier in einer einmaligen Position, um dieser Innovationswelle den Weg zu bereiten.“

* Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, Adam Ronthal, Rick Greenwald, Xingyu Gu, Ramke Ramakrishnan, Aaron Rosenbaum, Henry Cook, 18. Dezember 2023

Über Neo4j

Neo4j, der führende Anbieter von Graphdatenbanken und Graph Analytics, hilft Unternehmen, Muster und Beziehungen innerhalb von Milliarden von Daten umfassend, einfach und schnell aufzudecken. Anwender nutzen diese vernetzte Datenstruktur, um innovative Lösungen für ihre dringlichsten Geschäftsprobleme zu entwickeln – von Betrugserkennung und 360-Grad-Kundenansicht, über Knowledge Graphen und Supply Chain, bis hin zu Netzwerkverwaltung und IoT. Und das unabhängig vom Datenwachstum. Neo4js umfassender Graph Stack bietet leistungsstarke Graph-Datenspeicherung mit nativer Vektorsuche, Data Science, Analytik und Visualisierung, einschließlich hoher Sicherheitseinstellungen für Enterprise-Umgebungen, skalierbarer Architektur und ACID-Konformität. Neo4j ist stolz auf seine dynamische Open-Source-Community mit mehr als 250.000 Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Architekten sowie Hunderten von Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden und NGOs. Besuchen Sie www.neo4j.com

