NelsonHall zeichnet NTT DATA als Leader bei Salesforce-Dienstleistungen aus

München, 02. März 2021 – NTT DATA, führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, wurde als Leader im NelsonHall 2020 NEAT Report für Salesforce Services ausgezeichnet. Der Bericht untersucht die Leistung von 13 Anbietern auf Basis ihres Angebots, ihrer Delivery Excellence, ihrer Marktpräsenz und der mit Salesforce Services erzielten Kundennutzen im Marktsegment Digital Transformation Capability.

NTT DATA wurde aufgrund der Stärke des Serviceportfolios, der Branchenlösungen und des Beratungsgeschäfts im höchsten der vier Quadranten eingestuft. NelsonHall zeichnet NTT DATA für die effektive Strukturierung des Portfolios in den Bereichen Beratung, Systemintegration und Post-Implementierung aus, wobei der Schwerpunkt auf neueren Angeboten wie vertikalen Cloud-Lösungen und Sales Cloud CPQ liegt. Der Bericht hebt zudem die Branchenlösungen von NTT DATA hervor sowie die Blueprints und Referenzarchitekturen für Anwender mit besonderen Anforderungen wie etwa Kommunikationsdienstleister.

“Für eine echte digitale Transformation müssen Unternehmen die Fähigkeiten innovativer Technologien wie Salesforce ganz gezielt einsetzen, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen”, sagt Yutaka Sasaki, Executive Vice President, NTT DATA Corporation. “Nach 15 Jahren als Partner für Salesforce-Implementierungen verfügen wir über das Plattformwissen, die Branchenexpertise und das nötige Know-how, um Kunden an jedem Punkt ihrer Salesforce-Journey zum Erfolg zu verhelfen. Unsere umfangreichen Dienstleistungen decken den gesamten Lebenszyklus der Kundenbedürfnisse ab – von der Analyse über die Prozessgestaltung, Integration, technische Entwicklung, Implementierung, Migration, kundenspezifische Anpassung und das laufende Management.”

NelsonHall hebt eine Reihe strategischer Initiativen von NTT DATA hervor. Dazu gehören die Konzentration auf vertikale Lösungen für Branchen wie Versicherungen und Gesundheitswesen sowie die Accelerator-Programme, die Unternehmen bei der Integration von SAP S4/HANA-Funktionen und bei der Bewältigung der COVID-19-Herausforderungen helfen. Darüber hinaus wurde die Begleitung von Salesforce-Integrationen unter Verwendung von MuleSoft-Zertifizierungen erwähnt.

NelsonHall bewertet Anbieter nach ihrer “Fähigkeit, sofortigen Nutzen zu liefern” und der “Fähigkeit, zukünftige Anforderungen der Kunden zu erfüllen”. NTT DATA wurde von NelsonHall als Leader eingestuft, weil das Unternehmen beide Ziele erfolgreich erfüllt und sich auf die digitale Transformation seiner Salesforce-Kunden konzentriert. Der Bericht würdigt auch die interne Weiterentwicklung bei NTT DATA in den vergangenen 12 Monaten, um seine Vertriebs-, Service- und Beratungskompetenz zu stärken. Davon profitieren Kunden durch ein besseres Verständnis der Herausforderungen ihrer digitalen Transformation und deren optimale Lösung.

“NTT DATA hat sein Portfolio erfolgreich neu positioniert und seine eher technische Expertise um Beratungsfähigkeiten ergänzt. Damit ist NTT DATA bei der Salesforce-basierten digitalen Transformation für seine Kunden gut positioniert”, sagt Dominique Raviart, IT Services Practice Director, NelsonHall. “NTT DATA investiert außerdem in die weitere Vertikalisierung seines Angebots durch Blueprints, Referenzarchitekturen und Branchenlösungen”, fügte er hinzu.

Um mehr über den Nelson NEAT Report für Salesforce Services in der Kategorie Digitale Transformation zu erfahren, laden Sie den Bericht herunter.

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft im Allgemeinen selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie für

Deutschland: de.nttdata.com

Österreich: at.nttdata.com

Schweiz: ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 172-7395234

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com

Kontakt

NTT DATA DACH

Katja Friedrich

Hans-Döllgast-Straße 26

80807 München

+49 172-7395234

Katja.Friedrich@nttdata.com

https://de.nttdata.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.