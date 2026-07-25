Nein sagen lernen: Intensivseminar bei St. Moritz

Ernst Crameri führt vom 28.–30. August 2026 in Zuoz bei St. Moritz ein Seminar zu Grenzen, Selbstführung und Entscheidungsfähigkeit durch

St. Moritz / Bad Dürkheim, 25. Juli 2026. Im hektischen Berufs- und Privatleben fällt es vielen Menschen schwer, „Nein“ zu sagen. Aus Angst vor Konflikten, Enttäuschung oder Ablehnung stellen sie eigene Bedürfnisse hintenan, oft bis zur Erschöpfung. Dass Abgrenzung nichts mit Egoismus, sondern mit gesunder Selbstachtung und Selbstführung zu tun hat, zeigt der Unternehmer und Fachbuchautor Ernst Crameri in seinem kommenden Intensivseminar.

Vom 28. bis 30. August 2026 findet im Engadin, in Zuoz bei St. Moritz, ein 2,5-tägiges Intensivseminar statt. Unter dem Leitmotiv „Grenzen setzen und Freiheit zurückholen“ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnahe Strategien, um im Alltag und Beruf ohne schlechtes Gewissen und ohne unnötige Rechtfertigungen klare Grenzen zu setzen.

„Wer nicht Nein sagen kann, sagt automatisch Nein zu sich selbst und den eigenen Werten“, erklärt Ernst Crameri. „In diesem Seminar wird erarbeitet, wie man Schritt für Schritt Selbstvertrauen aufbaut, Respekt einfordert und die eigene Zeit wieder selbstbestimmt gestaltet.“

Inhaltlich knüpft das Seminar an Crameris gleichnamiges Buch „NEIN zur Angst vor Ablehnung“ an, den ersten Band einer Reihe zu Grenzen, Selbstbehauptung und persönlicher Freiheit.

Das Seminar beginnt am Freitag, 28. August 2026, um 16:00 Uhr und endet am Sonntag, 30. August 2026, um 14:00 Uhr. Für eine persönliche Arbeitsatmosphäre ist die Teilnehmerzahl auf maximal 24 Personen begrenzt. Die alpine Kulisse des Oberengadins bietet den idealen Rahmen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen und neue Energie zu tanken.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://bit.ly/NEIN-Seminar-PR

Über die Crameri Akademie:

Die Crameri Akademie unter der Leitung des Unternehmers und Fachbuchautors Ernst Crameri bietet Intensivseminare, Kurse und Coaching-Programme für Führungskräfte, Selbstständige und Menschen auf der Suche nach echter Selbstbestimmung. Seit 49 Jahren am Markt steht Ernst Crameri mit zahlreichen Büchern, über 10.000 Vorträgen und mehr als 3.100 Podcastfolgen für praxiserprobte Strategien zu klarer Grenzsetzung, mentaler Stärke und persönlicher wie beruflicher Freiheit.

Kontakt

Crameri Akademie

Ernst Crameri

Mannheimerstr. 11b

67098 Bad Dürkheim

063225734



https://bit.ly/NEIN-Seminar-PR

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