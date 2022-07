NDUs: nahtlose Magie für Ihr Datenmanagement

Stefan Radtke, Field CTO Qumulo

Bye bye Upgrade-Alpträume, hallo NDUs

IT-Administratoren fürchten sich vor der Planung und Durchführung von Upgrades – aber sie sind notwendig, um die Vorteile neuer Funktionen zu nutzen sowie die größtmögliche Systemsicherheit zu gewährleisten. Non-Disruptive Upgrades (NDUs) sind der heilige Gral, Mithilfe von NDUs können Sie Ihre Hardware oder Software aktualisieren oder erweitern, ohne dass es dabei zu Ausfallzeiten oder Leistungseinbußen für Ihre Endbenutzer kommt. Ein unterbrechungsfreies Upgrade ist zwar nicht immer möglich, aber mit guter Vorbereitung und einer soliden Datensicherungsstrategie (für den Fall der Fälle) können Sie die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren.

Essentielle Checkliste

Schritt 1 – planen: prüfen Sie, ob Ihr aktueller Speicherplan genügend Platz für die neuen Upgrades bietet, die Sie installieren möchten. Werden die neuen Funktionen mit anderen Anwendungen und Ressourcen kompatibel sein? Ermitteln Sie alle Arbeitsabläufe, die von dem Upgrade betroffen sind, und stellen Sie sicher, dass sie Ihren Anforderungen mit Blick auf Skalierung und Kompatibilität entsprechen.

Better safe than sorry! Tests vor dem Upgrade

Schritt 2 – testen: Sie möchten sich niemals in eine Situation finden, in der Sie mit Hardware oder Software, welche die kritischen Daten Ihres Unternehmens verwaltet, nicht 100% vertraut sind. Wenn möglich, sollten Sie vor dem Upgrade Tests in einem Labor oder in der Umgebung eines Drittanbieters durchführen, um sich über die Einrichtung und Konfiguration eines Produkts zu informieren.

Backups sind der Schlüssel

Schritt 3 – sichern: Der Disaster Recovery Modus sollte rund um die Uhr aktiv sein. Es ist darüber hinaus wesentlich, dass Sie Ihre Daten noch einmal überprüfen und gegebenenfalls eine weitere Sicherung durchführen, bevor Sie ein Upgrade starten. Stellen Sie sich vergleichsweise vor, wie Sie Ihre Daten in der iCloud sichern, bevor Sie Ihr Telefon in den Apple Store bringen – nur für den Fall der Fälle!

Agilität als Grundhaltung

Die meisten modernen All-Flash-Speicher-Arrays sind in der Lage, Ihre Daten ohne große Unterbrechung zu migrieren und zu sichern. Dennoch ist es wichtig, flexibel zu sein und sich abzusichern, falls Sie schnell handeln müssen, um versehentlich gefährdete Daten zu schützen.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist der wegweisende Marktführer bei der Vereinfachung der skalierbaren Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Workflows und Anwendungen mit Daten in ihrer nativen Dateiform On-Premises und in der Öffentlichen Cloud zu erstellen, zu speichern sowie zu verwalten. Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios und einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen auf Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus ganz einfach zu verwalten – mit kosteneffizienter Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer Verschlüsselung, Echtzeit-Transparenz und einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Jenny Desrosier

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

203.273.4227

jderosier@qumulo.com

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.