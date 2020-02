NDR Niedersachsen Sommertour 2020: vier Orte, vier Wetten und erstklassige Live-Künstler

Auch in diesem Jahr macht die NDR Niedersachsen Sommertour wieder in vier Orten Station. weiterlesen…

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Auch in diesem Jahr gehen Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und die NDR Online-Redaktion wieder auf Tour. Und der August steht ganz im Zeichen ihres gemeinsamen Events: In vier Orten macht die NDR Niedersachsen Sommertour dann Station. Im Mittelpunkt stehen dabei die spannenden Stadtwetten und die populären Acts, die live auf die Sommertour-Bühne kommen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei.Los geht es am Sonnabend, 8. August, in Osterode am Harz. Die zweite Station heißt am Sonnabend, 15. August, Brake (Unterweser). Eine Woche später, am Sonnabend, 22. August, kommt die NDR Niedersachsen Sommertour nach Emden. Das Finale findet am Sonnabend, 29. August, in Sulingen statt. Die Bühnenshows beginnen jeweils um 18.00 Uhr. Welche Künstler live zu erleben sind, wird noch bekannt gegeben.Auch die Einwohner der Orte sind gefragt: Am Montag vor der Sommertour-Veranstaltung erhalten sie von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen eine Stadtwette. Sechs Tage lang haben sie dann Zeit, die Aufgabe mit Spaß und Kreativität anzugehen. Ob die Wette gelöst werden kann, zeigt sich schließlich am Sommertour-Abend.Begleitet wird die NDR Niedersachsen Sommertour in Radio, TV und im Internet. Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und ndr.de/niedersachsen berichten in Beiträgen und Reportagen aus den Orten. Live-Schalten vom Veranstaltungsareal gibt es dann in Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen an den Sommertour-Abenden.Die NDR Niedersachsen Sommertour-Orte 2020 in der Übersicht:8. August | Osterode am Harz, Bleichestelle

15. August | Brake (Unterweser), Binnenhafen (Hafenstraße)

22. August | Emden, Stadtgarten

29. August | Sulingen, Fläche an der Edensporthalle

Kontakt

medienbuero

Christoph Kohlhöfer

Maria-Louisen-Strasse 96

22301 Hamburg

c.kohlhoefer@medienbuero.eu

http://medienbuero.eu/