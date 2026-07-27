NavVis präsentiert auf der INTERGEO 2026 in München innovative Lösungen und Weltneuheiten

München, 27. Juli 2026 – Vom 15. bis 17. September 2026 zeigt NavVis auf der INTERGEO in Halle C5 der Messe München nicht nur seine bewährten Lösungen für Reality Capture und Reality Access, sondern stellt zudem komplett neue Produkte erstmals einer breiten Öffentlichkeit live vor.

Das NavVis Messe-Motto „Build On Real Connections.“ spiegelt die Philosophie von NavVis wider. Es geht dem Unternehmen nicht nur darum, Lösungen für das Scannen von Umgebungen und für die Daten bereitzustellen, sondern Menschen und Technologie so zu verbinden, dass maximale Transparenz über die erfassten Daten entsteht– am richtigen Ort, in der benötigten Qualität und passend für individuelle Anforderungen. Damit positioniert sich NavVis als Unternehmen, das die globale Geodaten-Community zusammenbringt und die Art und Weise, wie mit Punktwolken gearbeitet wird, neu denkt.

Auf dem rund 270 Quadratmeter großen NavVis-Stand können Interessierte die Lösungen und deren Einsatzmöglichkeiten vor Ort erleben, sich in persönlichen Gesprächen und Vorträgen mit Experten und Kunden austauschen sowie alle neuesten Technologien im Reality Capturing Experience Park selbst ausprobieren.

NavVis-Fachvorträge und Brancheneinblicke

An allen drei Messetagen erwarten die Besucher Fachpräsentationen zu Themen wie:

· Digitale Zwillinge als Gamechanger im industriellen Umfeld

· Automatisierung der Fortschrittsverfolgung mit KI und Laserscanning

· NavVis IVION und seine Rolle bei der Revolutionierung von Datenregistrierung und -synchronisation

· Skalierung von Smart Reality Capture

· BIM für Infrastrukturprojekte und die Zukunft des datengesteuerten Designs

Für detaillierte Informationen zu NavVis auf der INTERGEO 2026 besuchen Sie bitte: https://de.navvis.com/events/intergeo-2026

Eine bebaute Welt, in der die physische Realität stets bekannt, vertrauenswürdig und handlungsrelevant ist.

NavVis ist die Plattform für digitale Raumzwillinge der bebauten Welt. NavVis wird von einer einzigen Überzeugung getragen: Die Menschen, die die physische Welt planen, bauen und betreiben, verdienen es, genau zu wissen, wie diese Welt aussieht – präzise, in Echtzeit und immer verfügbar. Heute verbindet NavVis die 10 mal schnellere, vermessungsgenaue mobile Realitätserfassung (NavVis VLX und NavVis MLX) mit einer Unternehmensplattform für digitale Raumzwillinge (NavVis IVION). Diese Plattform wandelt erfasste Daten in eine geteilte, vertrauenswürdige und stets aktuelle digitale Realität. Mehr als eine Milliarde Quadratmeter der komplexesten Industrieanlagen, Baustellen und Gebäude der Welt sind heute auf der NavVis-Plattform abgebildet und reduziert Verschwendung, Nacharbeit und Ausfallzeiten. Gleichzeitig bildet die Plattform die Grundlage für Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Entscheidungen im großen Maßstab.

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