NavVis erreicht Gold-Status als Autodesk AECO Technology Partner

München, 27. Mai 2026 – NavVis, ein weltweit führender Anbieter von Reality-Capture- und Digital-Factory-Lösungen, gibt seinen Gold-Partner-Status im Autodesk® AECO Technology Partner Program bekannt. Diese Auszeichnung unterstreicht die erstklassige Qualität der von NavVis bereitgestellten Integrationen, mit denen sich die Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse in der gebauten Umwelt verbessern lassen.

NavVis und Autodesk arbeiten bereits seit 2018 zusammen und ermöglichen Projektteams die nahtlose Integration der Reality-Capture- und Geodatenlösungen von NavVis mit Autodesk® Revit® und Autodesk Forma®. Mit dem Gold-Status gehört NavVis nun zu einer exklusiven Gruppe von Technologieanbietern, deren Lösungen hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Kundennutzen validiert wurden.

„Der Gold-Partner-Status bei Autodesk ist ein bedeutender Meilenstein für NavVis und ein Beleg für den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten“, sagt Lisa Patterson, Director Product Management Reality Access bei NavVis. „Gemeinsam mit Autodesk ermöglichen wir es AEC-Fachleuten, fundiertere Entscheidungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und Projekte mithilfe von Reality Capture und digital Twins effizienter umzusetzen.“

Bauunternehmen wie JTM erleben diese Vorteile bereits in der Praxis. Mit NavVis IVION und Autodesk Forma können ihre Teams eine Baustelle an einem Tag scannen und bereits am nächsten Morgen gemeinsam nutzbare und messbare Reality-Daten für Kalkulatoren, Baustellenteams und Projektmanager bereitstellen. Dadurch konnte JTM die „App-Müdigkeit“ reduzieren, Abhängigkeit von BIM-Annahmen verringern und unerwartete Nachtragsforderungen durch frühzeitige Problemerkennung und transparente Zusammenarbeit ersetzen.

Die Auszeichnung mit dem Gold-Status spiegelt die Anerkennung von Autodesk für den nachgewiesenen Erfolg von NavVis bei der Unterstützung von AECO-Fachleuten weltweit wider. Durch Integrationen wie das NavVis IVION Add-in for Revit und den NavVis IVION Connector for Autodesk Forma Data Management™ werden entscheidende Projektinformationen direkt in die bevorzugten Tools führender Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen integriert.

Mit diesem Meilenstein bekräftigt NavVis sein Engagement, die Zusammenarbeit mit Autodesk weiter auszubauen, um Workflows der nächsten Generation voranzutreiben, die modernste Scantechnologie, digitale Zwillinge und cloudbasierte Zusammenarbeit vereinen, um den gesamten Gebäudelebenszyklus zu optimieren.

Eine bebaute Welt, in der die physische Realität stets bekannt, vertrauenswürdig und handlungsrelevant ist.

NavVis ist die Plattform für digitale Raumzwillinge der bebauten Welt. NavVis wird von einer einzigen Überzeugung getragen: Die Menschen, die die physische Welt planen, bauen und betreiben, verdienen es, genau zu wissen, wie diese Welt aussieht – präzise, in Echtzeit und immer verfügbar. Heute verbindet NavVis die 10 mal schnellere, vermessungsgenaue mobile Realitätserfassung (NavVis VLX und NavVis MLX) mit einer Unternehmensplattform für digitale Raumzwillinge (NavVis IVION). Diese Plattform wandelt erfasste Daten in eine geteilte, vertrauenswürdige und stets aktuelle digitale Realität. Mehr als eine Milliarde Quadratmeter der komplexesten Industrieanlagen, Baustellen und Gebäude der Welt sind heute auf der NavVis-Plattform abgebildet und reduziert Verschwendung, Nacharbeit und Ausfallzeiten. Gleichzeitig bildet die Plattform die Grundlage für Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Entscheidungen im großen Maßstab.

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