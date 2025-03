NAVEE ST3-Serie: E-Scooter mit smarter Federung und 28%-Steigleistung gelauncht

NAVEE bringt mit der neuen ST3-Serie eine E-Scooter-Generation auf den deutschen Markt, die speziell für urbane Herausforderungen entwickelt wurde – mit einem klaren Fokus auf smarte Features, stabile Performance und durchdachte Technik.

Im Zentrum steht die eigens entwickelte Damping Arm™-Federung, die Vibrationen und Stöße aktiv absorbiert und so das Fahrverhalten deutlich ruhiger und kontrollierter gestaltet – selbst auf Kopfsteinpflaster oder bei hohen Bordsteinen. Die Technik ist an Automobil-Federungssysteme angelehnt und zielt darauf ab, den Komfort-Level von E-Scootern in eine neue Liga zu heben.

Ein weiteres technisches Highlight ist die starke Steigleistung: Der ST3 Pro kommt auf 1350 Watt Peak Power (450W Nennleistung, gesetzeskonform) und schafft 28% Steigungen ohne Geschwindigkeitsverlust. Die Kombination aus effizienter Motorkühlung und KI-gestützter Leistungssteuerung verhindert dabei typische Energieeinbrüche, wie man sie von vergleichbaren Modellen kennt.

Auch in puncto Sicherheit hat NAVEE aufgerüstet: Ein dreifaches Bremssystem (Trommel-, Scheiben- und E-Bremse mit EABS), ein integriertes Traktionskontrollsystem (TCS) und E-mark-zertifizierte Blinker sorgen für präzise Kontrolle und Sichtbarkeit – besonders im hektischen Stadtverkehr.

Für technikaffine Nutzerinnen besonders interessant sind die smarten Features: Mit Apple Find My lässt sich der Scooter sogar offline orten, während Proximity Unlock das manuelle Entriegeln überflüssig macht – der Scooter erkennt automatisch, wenn sich Fahrerinnen nähern. Der Rahmen aus Automobilstahl ist auf eine Belastung von bis zu 1.000kg ausgelegt und verspricht damit auch langfristig Robustheit.

Die ST3-Serie ist ab sofort in Deutschland erhältlich – unter anderem über den NAVEE Onlineshop, MediaMarkt und Amazon. Die UVP für das Pro-Modell liegt bei 849Euro, zum Launch gibt es einen Einführungspreis ab 799Euro.

Mit dem Launch der ST3-Serie positioniert sich NAVEE als ernstzunehmender Anbieter im Bereich smarter Urban Mobility – mit Fokus auf Alltagstauglichkeit, intelligenter Fahrdynamik und Sicherheitsstandards auf Automotive-Niveau.

ÜBER NAVEE

NAVEE steht für die nächste Generation smarter Mobilität. Mit innovativer Technologie, präziser Ingenieurskunst und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch definiert das Unternehmen die urbane Fortbewegung neu. NAVEE entwickelt leistungsstarke, vernetzte und zukunftssichere E-Scooter, die nicht nur neue Maßstäbe für Effizienz und Sicherheit setzen, sondern auch das Fahrerlebnis revolutionieren. Mit einer Präsenz in über 30 Ländern und mehr als 400.000 Nutzer*innen weltweit gestaltet NAVEE die Zukunft der urbanen Mobilität – nahtlos, intelligent und zukunftsweisend.

Kontakt

Rakos Group

Alexander Kastner

Frankfurter Str. 57

53773 Hennef

+49 (0) 2242 90 55 999



http://www.rakos-group.de

Bildquelle: @NAVEE