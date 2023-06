Navarino Agora, ein Mikrokosmos handverlesener Erlebnisse, eröffnet am 1. Juli

Costa Navarino präsentiert einen kuratierten Marktplatz, der Gäste und Anwohner zum Essen, Einkaufen und zur Unterhaltung einlädt.

München/Messinia, 22. Juni 2023 – Costa Navarino, das in der griechischen Region Messinia im Südwesten des Peloponnes gelegene nachhaltige Reiseziel im Mittelmeer, stellt Navarino Agora vor. Der neu kuratierte Marktplatz und Inkubator für Kunst und Kultur wird das messinische Erlebnis für alle Besucher und Anwohner der Region bereichern. Die moderne Interpretation des antiken Agora-Konzepts liegt in privilegierter Lage am Meer, in Navarino Waterfront, und wird am 1. Juli eröffnet.

Die Navarino Agora wird alle Gäste und Hauseigentümer der Costa Navarino sowie Einheimische und Besucher Messeniens in einer lebendigen, multikulturellen Umgebung willkommen heißen, in der Tradition und Moderne aufeinandertreffen. Der neue Markt wird sorgfältig ausgewählte Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Streetfood-Lokale, ein Open-Air-Kino, VR-Unterhaltung sowie ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Musik- und Tanzvorführungen, Kunst- und Buchausstellungen, einem Antiquitätenbasar und vielem mehr zu bieten haben, durch das Besucher lokale und internationale kulturelle Erfahrungen erleben können.

In mehr als 20 Einzelhandelsgeschäften finden die Besucher eine große Auswahl luxuriöser und handgefertigter Kleidung, Schuhe und Strandmode, Accessoires, Brillen, Schmuck, Schönheits- und Gesundheitsprodukte, Bücher und Haushaltswaren sowie Beauty- und Reiseservices sowie einen Museumsshop.

Verschiedene Partnerschaften, die den facettenreichen Charakter und die erlebnisorientierte Philosophie von Costa Navarino widerspiegeln, werden das Angebot von Navarino Agora bereichern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem international anerkannten Kalamata Dance Festival und der Captain Vassilis and Carmen Constantakopoulos Foundation wird Navarino Agora im Juli zwei Tanzaufführungen hosten. Im selben Monat werden in Zusammenarbeit mit der Stiftung weitere Veranstaltungen zur Präsentation des lokalen Kulturerbes, beginnend mit einer von der messinischen Antike inspirierten Musikaufführung, sowie der erste Bücherbasar stattfinden.

Im August findet der erste Antiquitätenbasar statt, während ein klassisches Musikkonzert im Rahmen des Festivals „International Kalamata Music Days“ die Besucher willkommen heißt.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der Athens School of Fine Arts werden Studenten ihre Werke auf dem „Art Market“ im September ausstellen. Im selben Monat wird das Open-Air-Kino in Zusammenarbeit mit dem Danaos-Kino und der renommierten griechischen Non-Profit-Organisation Oxbelly, die von dem Produzenten Christos V. Konstantakopoulos gegründet wurde, das kuratierte Programm „Oxbelly Nights“ veranstalten, das die Möglichkeit bietet, Meisterwerke auf der großen Leinwand zu genießen und mit anwesenden Talenten über den Film zu diskutieren.

In einladender Umgebung, in der sich Kreativität entfalten kann, wird Navarino Agora auch Gastgeber von Porträtzeichnern, Mythen- und Legendenerzählern sein sowie regelmäßig Musik- und Tanzaufführungen in Zusammenarbeit mit lokalen Kulturorganisationen veranstalten.

Ergänzt durch eine vielfältige gastronomische Auswahl, die von mediterraner und Fusionsküche bis hin zu Streetfood-Lokalen mit griechischen, nahöstlichen und Meeresfrüchte-Spezialitäten sowie Eis, Weinen und Getränken reicht, können die Besucher von einem überaus reichhaltigen Angebot profitieren. Das gastronomische Angebot wird zudem durch Verkostungen von Olivenöl bereichert, bei denen die Teilnehmer die besonderen Charakteristika und den subtilen Geschmack des Öls kennen lernen können. Darüber hinaus werden auf der Navarino Agora Käse- und Weinverkostungen lokaler Produkte, ein lebhafter Markt mit Obst und Gemüse unter freiem Himmel und ein Weinfest im Oktober veranstaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.navarinoagora.com/

-ENDE-

Über Costa Navarino

Costa Navarino ist ein nachhaltiges Reiseziel im Mittelmeer, das in der griechischen Region Messinia im Südwesten der Peloponnes liegt. Diese Region ist eine der unberührtesten und atemberaubendsten Küstenlandschaften, die von einer 4.500-jährigen Geschichte geprägt ist. Die Philosophie von Costa Navarino basiert auf dem Wunsch, die natürliche Schönheit und das Erbe Messeniens zu bewahren. Das Reiseziel umfasst mehrere unterschiedliche Standorte mit Fünf-Sterne-Hotels, privaten Residenzen, vier Signature-Golfplätzen und vielen ganzjährigen Aktivitäten. Navarino Dunes beherbergt The Romanos, ein Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino und Costa Navarino Residences. Im Sommer 2023 wird das Mandarin Oriental, Costa Navarino in der Navarino-Bucht eröffnet. Die nahegelegene Navarino Waterfront ist die Kulisse für das neue, lebhafte W Costa Navarino und wird ab Sommer 2023 die Navarino Agora, einen offenen Marktplatz, beherbergen, während in Navarino Hills 2022 zwei charakteristische Golfplätze eröffnet wurden.

www.costanavarino.com

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn

Pressefotos: www.costanavarino.com/media-press/

Password: Nestor

Kontakt

KPRN network GmbH

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

+49 (0) 69 71 91 36 – 0



http://www.kprn.de

Bildquelle: © Costa Navarino