Navantia nutzt RTI Connext als grundlegende Infrastruktur

Navantia optimiert die Systementwicklung mit Connext und reduziert die Debugging-Zeit von Tagen auf Stunden

Sunnyvale (USA)/München – August 2025 – Das führende spanische Schiffbauunternehmen Navantia nutzt RTI Connext, um seine missionskritischen Marineprojekte zu betreiben. RTI ist die bewährte Grundlage für die fortschrittlichen Marineprojekte von Navantia, zu denen Kampfsysteme, Navigationssysteme sowie neue Forschungsinitiativen in dessen Center of Excellence (COEX) für Marinesysteme gehören. Das COEX ist Teil des umfassenderen Navantia-COEX-Netzwerks.

Navantia benötigte eine Lösung, die die Integrationskomplexität verringert und die Kompatibilität mit Partnern und Drittanbietern innerhalb seines Ökosystems stärkt. Durch die Zusammenarbeit mit RTI profitiert Navantia von einer optimierten und standardisierten Plattform, die Zeit spart und die Datenmodellierung verbessert. Insbesondere die umfangreichen Tools sowie der lokale Support durch RTI in Spanien sind wesentliche Schlüsselfaktoren, um diese greifbaren Ergebnisse zu erreichen.

„Connext ist tief in unsere operativen Abläufe integriert und bietet die Echtzeit-Konnektivität, die für unsere komplexen Systeme unerlässlich ist,“ so Luis Arce, Leiter der Systemtechnik bei Navantia. „Connext vereinfacht unsere Entwicklungsprozesse und ermöglicht es unseren Teams, ihre Ressourcen auf andere zeitkritische Herausforderungen zu konzentrieren, statt sich mit einfachen Kommunikationsproblemen zu beschäftigen. Die robusten Tools und die umfangreiche Dokumentation machen es zu einer idealen Lösung für unsere Integrationsanforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Drittkomponenten und anderen Schiffbauern.“

Neben dem Einsatz in den Kernbereichen der Marineoperationen stellt Connext sicher, dass alle Systeme auf dem neuesten Stand bleiben und unterstützt werden, während gleichzeitig der Zugang zu neueren technologischen Möglichkeiten für zukünftige Entwicklungen und Einsätze gewährleistet wird. Die Leistungen innerhalb des Unternehmens werden durch die Nutzung von Connext in den COEX-Projekten von Navantia weiter aufeinander abgestimmt.

„Das Vertrauen, das uns Navantia für unsere innovativen Marineprogramme entgegenbringt, unterstreicht die Zuverlässigkeit unserer Technologie und die bedeutende Rolle von Connext bei der Entwicklung und Innovation komplexer Systeme in großem Umfang,“ führt John Breitenbach, Direktor für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsmärkte bei RTI, aus.

RTI Connext unterstützt den vielfältigen Technologie-Stack von Navantia, der C++ und Linux für Kampfsysteme sowie eine Mischung aus C++ und Android im COEX-Bereich umfasst.

