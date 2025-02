Natuvion und Hochfrequenz: Digitale Transformation für Energieversorger, standardisiert und aus einem Guss

Natuvion und Hochfrequenz bündeln ihre Kompetenzen für Digitale Transformationsprojekte im Energiesektor

Walldorf, 10. Februar 2025 – Natuvion und die Münchener Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH haben eine Partnerschaft geschlossen. Als eines der führenden Unternehmen für die Digitale Transformation bietet Natuvion gemeinsam mit der auf Energieversorgungsunternehmen spezialisierten Unternehmensberatung Hochfrequenz einen durchgehenden Transformationspfad für Utilities in Deutschland an. Beide Unternehmen haben über 15 Jahre Expertise in der Beratung und erfolgreichen Umsetzung von Transformationsdienstleistungen im SAP-Umfeld. Der formellen Partnerschaft sind bereits große gemeinsame Beratungs- und Transformationsprojekte vorausgegangen. Ziel der Kooperation ist es, speziell für Energieversorger die umfangreichen Kompetenzanforderungen bei der Plattformtransformation nach SAP S/4HANA zu bündeln und diese bei der Vielzahl an Projekten mit Hilfe des Natuvion DCS zu standardisieren.

„Die Partnerschaft ist eine dreifache Win-Situation, sowohl für Natuvion und Hochfrequenz als auch die Energieversorger. Mit gebündelten Kompetenzen werden Hochfrequenz als Prozess- und Implementierungsexperte und Natuvion als Daten- und Migrationsexperte den Energieversorgungsunternehmen einen ganzheitlichen Transformationsservice bieten. Gemeinsam erfüllen wir mit großer Erfahrung die speziellen Anforderungen, welche die Energieversorger bei ihren Transformationsprojekten in Eigenregie nur schwer realisieren könnten“, sagt Thorsten Förg Geschäftsführer der Hochfrequenz.

Hochfrequenz und Natuvion begleiten bereits heute gemeinsam Unternehmen in der Energieversorgung auf ihrem Weg nach SAP S/4HANA und werden mit einem dedizierten Expertenteam das Portfolio und die Ressourcen noch weiter ausbauen, um die steigende Anzahl an Anfragen von Seiten der Energieversorger zu erfüllen. Hochfrequenz qualifiziert dafür eigene Berater für den Einsatz der Transformations-Plattform Natuvion DCS.

„Die hohe Nachfrage an Transformationsprojekten erfordert eine Standardisierung und Industrialisierung der gesamten Transformation, von der Beratung über die Vorbereitung bis hin zur Umsetzung und Kontrolle. Der Natuvion DCS, gebündelt mit der Kompetenz und den Erfahrungen beider Unternehmen, bietet den Energieversorgern die bestmögliche Grundlage, ihre Transformationsprojekte im zeitlichen Rahmen und Budget und im Ergebnis erfolgreich umzusetzen“, erklärt Holger Strotmann, CEO von Natuvion.

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community und seit 2022 Teil der NTT DATA Business Solutions AG, einem weltweit führenden SAP-Beratungshaus. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

Weitere Informationen unter https://www.natuvion.com/de/

