Natuvion gibt Tipps für ein erfolgreiches Daten-Housekeeping

Walldorf, 11. Juli 2023 – Für die digitale Transformation ist eine gepflegte Datenbasis das A und O. Zu diesem wichtigen Thema hat Natuvion einen neuen Daten-Housekeeping-Leitfaden für Unternehmen und Digitalisierungsexperten veröffentlicht. Das „Housekeeping Roadbook“, das kostenlos zum Download zur Verfügung steht, hilft Unternehmen, ihre Migrationsprojekte erfolgreich vorzubereiten.

Die Steigerung der Datenqualität, das Sicherstellen und Etablieren von Belegketten, das Ordnen und die Reduktion des Datenvolumens – das Housekeeping – ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Den größten Mehrwert haben Housekeeping-Projekte, die bereits im Vorfeld einer Transformation, beispielsweise auf SAP S/4HANA, stattfinden. Hier gilt das Motto: Je weniger Daten migriert werden müssen und je geordneter dieser Prozess abläuft, desto besser.

Kostenoptimierung durch Housekeeping

Die Erfahrung zeigt, dass der Migrationsaufwand und die Speicherkosten mit einem gut umgesetzten Housekeeping erheblich reduziert werden können. Neben niedrigeren Investitionen für die Speicherung und den geringeren Zeitaufwänden für die Pflege von Daten, senkt das Housekeeping zudem den ökologischen Fußabdruck, indem der Stromverbrauch für das Hosting der Daten deutlich gesenkt wird. Der für viele Unternehmen aber wichtigste Aspekt ist, dass die Qualität der Daten durch das Housekeeping maßgeblich verbessert wird.

„Unternehmen, die eine Transformation mit schlecht gepflegten Daten umsetzen, werden den Effekt „Shit in – Shit out´ beobachten können. Um das zu vermeiden, geben wir in unserem Housekeeping Roadbook konkrete Handlungsanweisungen, wie sich die Datenqualität im Zug einer Migration verbessern und so der volle Innovationscharakter des neuen Systems nutzen lässt“, sagt Philipp von der Brüggen, CMO von Natuvion. Deshalb sollten Unternehmen idealerweise kontinuierlich, aber auf jeden Fall vor jeder Migration, den vorhandenen Datenstamm aufräumen und genau analysieren, optimieren und darüber entscheiden, welche Daten benötigt beziehungsweise umgezogen werden müssen.

Housekeeping Check vor jeder Migration

Speziell für Migrationsprojekte hat Natuvion einen Migrations-Readiness Check entwickelt. Im neuen Housekeeping Roadbook wird beschrieben, welche vorbereitenden Maßnahmen vor einer Migration sinnvoll sind und bei welchen Daten es sich lohnt, besonders gut hinzusehen, beispielsweise was die Altersstruktur der Daten betrifft. Dieser Aspekt wird oft vernachlässigt und das, obwohl sich durch „das richtige Ausmisten“ viele Vorteile erzielen lassen. Wer seinem Unternehmen und seinen Daten etwas Gutes tun will, sollte das Housekeeping-Prinzip deshalb als grundsätzlichen Bestandteil des IT-Betriebs etablieren.

Das Housekeeping Roadbook von Natuvion ist ein Leitfaden für alle datenbezogenen Aspekte einer Transformation – von der ersten Bestandsaufnahme über die Differenzierung und Selektion der Daten bis hin zur Migration. Unternehmen und Migrationsexperten erhalten einen genauen Einblick und praktische Handlungsanweisungen für das Housekeeping unterschiedlicher Datenarten, für das Life Cycle Management und für die Fragestellung, wie eine Migration die Performance der IT generell verbessern kann.

Das Housekeeping Roadbook von Natuvion steht zum kostenlosen Download bereit unter: https://www.natuvion.com/de/housekeeping-roadbook/

Natuvion ist ein digitales Umzugsunternehmen. Es transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen Plattform in eine andere – reibungslos und kostensparend. Das ermöglicht Natuvion Kunden, Daten und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Plattformen zu nutzen. Zu den typischen Natuvion „Umzugsleistungen“ gehören Datenmigration, Datentransformation, Datenqualität, Datenintegrität, Datenintegration, Datenschutz, Datensicherheit und Datenverwaltung. Bei der Transformation von Daten unterstützt die Experten der Natuvion die eigenentwickelte Software Natuvion DCS. Natuvion ist Gründungsmitglied der SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement Community. Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe eines der am schnellsten wachsenden Software- und IT-Beratungsunternehmen in Europa.

Weitere Informationen unter https://www.natuvion.com/de/

