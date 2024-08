Naturschutz hautnah erleben

Mit SeaTrek Sailing Adventures aktiv für den Meeresschutz im Komodo-Nationalpark

In den Weiten des indonesischen Archipels, wo das Meer in allen Blautönen schimmert und die Inseln wie grüne Juwelen im Wasser glitzern, kommen Besucher aus dem Staunen nicht mehr heraus. Hier verbinden sich jahrhundertealte Traditionen mit dem unermüdlichen Einsatz für den Erhalt eines der reichsten Ökosysteme der Erde. Inmitten dieser Idylle wird Naturschutz zu einem Abenteuer, das Reisende tief berührt und inspiriert.

SeaTrek Sailing Adventures, ein indonesischer Veranstalter von Expeditionskreuzfahrten, bietet Natur- und Abenteuerliebhabern die Möglichkeit, auf einer neuntägigen Reise durch den Komodo Nationalpark nicht nur die beeindruckende Landschaft zu erleben, sondern auch aktiv zum Schutz dieses sensiblen Ökosystems beizutragen. Die Reise „Walhaie, Korallen und Drachen“ ist eine seltene Gelegenheit: Statt nur zu bewundern, werden die Gäste Teil eines wichtigen Projekts zur Wiederherstellung eines Korallenriffs.

Auf einem traditionellen indonesischen Pinisi-Segelschiff, dessen Bauweise von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, segeln die Reisenden durch die faszinierende Inselwelt. Einer der Höhepunkte ist ein Vormittag auf der Insel Hatamin, wo sie die Möglichkeit haben, gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation Coral Guardians an einem ambitionierten Naturschutzprojekt teilzunehmen. In enger Zusammenarbeit mit den Coral Guardians helfen die Gäste, kleine Korallenstücke auf Metallgerüsten zu befestigen, um so neue Korallenbänke zu schaffen. Was auf den ersten Blick wie eine einfache Tätigkeit aussieht, hinterlässt einen bleibenden Eindruck: Die Erfahrung, selbst einen Beitrag zum Erhalt dieser sensiblen Lebensräume geleistet zu haben, bewegt und inspiriert die Teilnehmer oft weit über die Reise hinaus.

Das 2012 gestartete Projekt Coral Guardians hat bereits beachtliche Erfolge erzielt. Mehr als 53.000 Korallen wurden bisher transplantiert und die lokale Fischpopulation ist um mehr als 300 Prozent gewachsen. Diese Erfolge sind nicht nur ein Triumph für den Naturschutz, sondern auch ein Segen für die lokale Bevölkerung, für die die Meeresressourcen eine lebenswichtige Einkommens- und Nahrungsquelle darstellen.

Frank Hyde, Direktor von SeaTrek, beschreibt das Engagement seiner Gäste mit Stolz: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, zu wissen, dass man etwas Gutes tut. Unsere Reisen bieten nicht nur spektakuläre Naturerlebnisse, sondern geben den Teilnehmern auch die Möglichkeit, aktiv zum Erhalt dieser wertvollen Umwelt beizutragen.

Doch die Reise hat noch mehr zu bieten. Neben dem Schutz der Korallen lernen die Gäste auch die wilde Schönheit Komodos kennen. Eine geführte Wanderung führt sie tief in die raue Landschaft der Insel, wo sie nach den berühmten Komodowaranen Ausschau halten. Beim Schnorcheln an den farbenprächtigen Riffen des Nationalparks erleben sie eine Unterwasserwelt, die vor Leben nur so strotzt – Walhaie, Riesenmantas und Meeresschildkröten sind ihre ständigen Begleiter. Und als besonderes Highlight erwartet die Reisenden ein Besuch auf der Insel Satonda, einem erloschenen Vulkan mit einem versunkenen Kratersee, wo sie das faszinierende Schauspiel tausender Flughunde erleben, die in der Abenddämmerung in die Lüfte steigen.

Die neuntägige Kreuzfahrt „Walhaie, Korallen und Drachen“ ist nicht nur eine wunderschöne Reise, sondern auch ein tiefes Erlebnis, das die Reisenden mit der Natur verbindet. Es ist eine seltene Gelegenheit, die Schönheit der Natur zu erleben und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zu ihrem Schutz zu leisten.

