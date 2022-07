Naturrealistische Wand-Verblender aus Spanien begeistern

3D-Wandverblender als einfach installierbare Paneele sind gefragt

PanelPiedra® Wandverblender überzeugen mit naturrealistischen Designs von Natursteinmauern und weiteren Highlights.

Die in Spanien mit Tradition und Leidenschaft produzieren Wandverblender prägen eine lebendige Vielfalt. Mit unvergleichliche naturrealistischer Optik und Haptik zeigen die Wandverkleidungen die große Erfahrung mit 46 Jahren Firmengeschichte.

Die Wandverkleidungen sind seit den 70er Jahren beliebt. Seit dieser Zeit wurden sie entwickelt und bieten Optik und Haptik in einer Dimension, die Atmosphäre und Flair eines Wohnraumes oder Präsentationsraumes entscheidend positiv verändern kann. Die Repliken echter Steinwand Verkleidungen werden heute aus Abdrücken echter Natursteinwände hergestellt. Mit modernen Herstellungsverfahren produziert Hersteller Panel Piedra so die Wandverkleidungen für Bäder, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Ladenbau und Messebau in herausragender Qualität und einzigartig realistischer Optik. Die klassischen Pizarra Paneele oder die modernen Cemento Panele beeindrucken ebenso, wie die extravagante Coco Wandverkleidung. Der spanische Hersteller PanelPiedra® hat für jede Raumsituation überraschend stilsichere Wandverkleidung im Sortiment.

Wandverblender, Dekorpaneele, Echtholzpaneele oder Designpaneele, egal für welche Sorte einer Wandverkleidung man sich entscheidet, sie wird einen völlig neuen Raumeindruck schaffen. Hersteller wie PanelPiedra® bieten Wandverblender vielfältigen Varianten. Besonders die Kunststeinwände der Kollektion PanelStone® Classic verändern durch Ihre überzeugende Reproduktion von Wänden aus Natursteinen wie Schiefer, Kalkstein oder Sandstein in verschiedensten Farbvarianten den Eindruck von damit ausgestatteten Räumen drastisch. Mit solchen System-Wandpaneelen für eine 3D-Wohnwand sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Jeder kann so mit beeindruckenden Ergebnissen zum erfolgreichen Innenarchitekten seiner vier Wände werden.

Wandverblender paneele von PanelPiedra® auch in Feuchträumen wie der Sauna eingesetzt werden. Feuchtraumgeeignete Paneele werten das Badezimmer zum Wellness-Tempel auf. wertet auch das sonst so kalte Badezimmer mit warmen und sanften Holzdekoren auf. Die Paneele von Marktführer PanelPiedra® sind je nach Dekor-Ausführung ca. 2 bis 4,5 cm stark und wiegen ca. 4 bis 8 kg pro Stück. Die Oberflächen der Steinoptik-Paneele bestehen aus einem Polyurethan-Mamorstaubgemisch und sind von den nachgebildeten Originalsteinen praktisch nicht zu unterscheiden. Die Wandpaneele werden an die Wand geschraubt oder geklebt. Am schnellsten geht es mit einem Druckluftnagler. Dabei können alte Wandbeläge wie Tapeten, Fliesen oder Farbe auf der Wand verbleiben.

Hersteller PanelPiedra® bietet die in ihrer Klasse leichtesten Wandpaneele. Sie können einfach und schnell auch durch den Hobbyhandwerker montiert werden, was Kosten bei der Renovierung spart. Wandverkleidung ist durch Ihre Materialzusammensetzung aus Marmormehl und Polyurethan robust und Wartungsfrei. Der Hersteller daher auch eine lebenslange Garantie. Zusätzlich bietet eine Raumlösung mit PanelPiedra® eine exzellente akustische Isolierung sowie Wärmedämmung zugleich. Eine Kombination unterschiedlicher Designs ist möglich. Die Wandpaneele können mit einer handelsüblich Stichsäge oder Kreissäge auf die jeweiligen Raumverhältnisse angepasst werden. Die Übergänge der Paneele sind so gestaltet, dass sie nach der Montage sind mehr zu sehen sind. Größter Vorteil der spanischen Wandverkleidung ist aber die vollendet naturrealistische Optik und Haptik.

Wandverblender des Herstellers PanelPiedra® haben heute bereits in mehr als 30 Ländern Erfolg. Überzeugende Qualität und naturrealistischen Designs bestimmen Produktentwicklung und Produktion des Traditionsherstellers. Durch stetige Weiterentwicklung seiner Wandpaneel-Produkte erkämpfte sich der spanische Hersteller einen Spitzenplatz im Weltmarkt der Wanddekorplatten. Mit neuen Verarbeitungsideen ging das Unternehmen neue Wege bei der Montage seiner Wandverkleidungen.

Für den Kunden ist eine einfache Verarbeitung der Wandverblender entscheidend. So prägte PanelPiedra® mit seinen patentierten Wandpaneel-Produkten eine neue Dimension für die Gestaltung von Wohnräumen, Ladengeschäften und den Messebau. Ob Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Treppenhaus oder Partyraum und Weinkeller – Wandpaneele von PanelPiedra® bieten einen überzeugenden Blickfang und verleihen diesen Räumen eine neue Dimension der Raumgestaltung.

