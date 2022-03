Natural Branding ist das Konzept der Zukunft

In Deutschland sind seit Anfang des Jahres nur noch feine Plastiktüten für loses Obst und Gemüse erlaubt. An den deutschen Supermarktkassen gibt es keine Plastiktüten mehr. Jedoch kommen 63 % des Obsts und Gemüses vorverpackt auf die Supermarkttheken, wie es die Studie „Vorverpackungen bei Obst und Gemüse – Zahlen und Fakten 2010 bis 2016“ des NABU zeigt. Ziel ist es, in Deutschland den Plastikmüll durch das Verbot von Plastiktüten an Supermarktkassen bis 2025 zu reduzieren.

In Spanien und Frankreich hingegen dürfen Obst und Gemüse bald nicht mehr in Plastikverpackungen verkauft werden. Während Spanien ein Verbot für Artikel mit einem Gewicht von weniger als eineinhalb Kilogramm ab 2023 ausspricht, werden die Plastikverpackungen in Frankreich seit Anfang des Jahres nach und nach bis zum Jahr 2026 abgeschafft.

So bietet es sich immer stärker an, auch auf gebrandetes, also tätowiertes, Obst und Gemüse zu setzen und als Unternehmen den Plastikkonsum mittels Aufklebern oder aufwändigen Verpackungen zu senken. Als Unternehmen kann man hier mit Ökologie ökonomisch punkten.

Laserbeschriftung ist für viele Unternehmen die Verpackungsalternative der nächsten Jahre, um von nervigen und ineffizienten Aufklebern und unnötigem Plastik wegzukommen.

Die Maschinen der EcoMark GmbH zeichnen sich durch eine schnelle und zuverlässige Laserbeschriftung aus, die umweltschonend, ressourcensparend und dauerhaft ist. Mit den automatisierten Maschinen von EcoMark können bis zu 100.000 Früchte pro Stunde gekennzeichnet werden, sodass die handelsüblichen Mengen dank hoher Flexibilität erreicht werden können. Die hohe Qualität der Laserkennzeichnung rundet den Laserprozess ab und ermöglicht eine klare Identifizierung sowie dauerhafte Rückverfolgung der Lebensmittel.

Weitere Informationen über Natural Branding und auch Easy Branding (Laserbeschriftung für die Industrie) finden Sie auf der Website des Unternehmens EcoMark: https://eco-mark.de/

EcoMark GmbH

Gumbinnenstraße 4, 56566 Neuwied

Tel.: +49 (0) 2631 8244-100, Fax: +49 (0) 2631 8244-29

E-Mail: info@eco-mark.de

Internet: https://www.eco-mark.de

Seit 2013 entwickelt die EcoMark GmbH spezialisierte Lasermaschinen zur automatisierten Kennzeichnung jeglicher Materialien. Kernkompetenz ist die Integration und Automatisierung von Laserbeschriftungsverfahren.

