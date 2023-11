Natürlich schön durch professionelle Hände

Natürlich schön in Linz-Oberösterreich – Koppelweg 2, 4060 Linz

Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr sorgen für natürlich schöne Ergebnisse im Koppelweg 2 in Linz-Leonding. Plastisch-ästhetische Chirurgie und medizinische Kosmetik sind untrennbar miteinander verbunden. Das Ehepaar Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr aus Linz in Oberösterreich bieten in Sachen Schönheit alles aus einer Hand. Egal, ob Beauty-OP, Faltenbehandlung, Nasenkorrektur, Brustverkleinerung, Bauchdeckenstraffung, Brustvergrößerung, Mikrodermabrasion, Aknebehandlung, Hautberatung, Arthrose-Behandlung, Männerschönheit oder Kosmetikbehandlung – Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr finden für jede Anforderung die passende Beauty-Lösung. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zum Leistungsspektrum von Dr. Philipp Mayr und Mag. Julia Mayr findet man auf den aktuellen Webseiten www.medaesthetik.at und www.plastischechirurgie-linz.at

Plastische Chirurgie Linz

Ich freue mich auf einen Besuch in meiner Praxis. Beratungsgespräche sind jederzeit nach telefonischer Vereinbarung möglich. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Umfassende Beratung – Individuelle Behandlungen – Natürliche Ergebnisse

Kontakt

Plastische Chirurgie Linz,

Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding

+43 732 28 90 10



https://www.plastischechirurgie-linz.at

