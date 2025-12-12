Natascha Pianta: Knallhart

Ein schonungsloser Blick auf häusliche Gewalt und der Weg zur Heilung durch Kunsttherapie

Zug, 2025 – Mit „Knallhart – Häusliche Gewalt an Kindern und Erwachsenen“ veröffentlicht die Autorin Natascha Pianta ein tief bewegendes Buch, das zugleich erschüttert und Hoffnung schenkt. Erschienen bei der Schweizer Literaturgesellschaft, behandelt das Werk in Wort und Bild die verheerenden Folgen häuslicher Gewalt – und zeigt zugleich Wege auf, wie Heilung durch Kreativität und Kunsttherapie möglich ist.

Die Autorin berichtet aus eigener Erfahrung: In eindrucksvollen Gedichten, Zeichnungen, Skulpturen und persönlichen Texten verarbeitet sie ihre Vergangenheit und macht sichtbar, was oft im Verborgenen bleibt – das Leiden von Kindern und Erwachsenen, die Opfer von Gewalt wurden. „Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, sorgfältig hinzuschauen und die Signale ernst zu nehmen, anstatt aus Angst wegzusehen“, schreibt Pianta in ihrer Widmung.

Im Zentrum des Buches steht die Mal- und Gestaltungstherapie, ein Zweig der Kunsttherapie, die der Autorin half, ihre Traumata zu verarbeiten und einen neuen Zugang zu sich selbst zu finden. Das Werk ist sowohl ein persönliches Zeugnisals auch ein Appell an die Gesellschaft, nicht länger zu schweigen und Gewalt nicht zu bagatellisieren.

„Dieses Buch soll die Menschen darauf aufmerksam machen, was geschehen kann – und welche unglaublichen Auswirkungen Gewalt auf ein ganzes Leben hat.“

– Natascha Pianta, aus dem Vorwort

„Knallhart“ verbindet eindrucksvolle Kunst mit therapeutischer Selbsterkenntnis und wird zu einem Sprachrohr für Betroffene, die ihre Stimme wiederfinden möchten. Es lädt dazu ein, über Tabus zu sprechen und die heilende Kraft der Kreativität zu entdecken.

Buchinformationen

Titel: Knallhart – Häusliche Gewalt an Kindern und Erwachsenen

Autorin: Natascha Pianta

ISBN: 978-3-03883-187-7

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft, Zug

Umfang: 82 Seiten

Über die Autorin

Natascha Pianta setzt sich in ihrem künstlerischen und therapeutischen Schaffen für die Aufarbeitung und Bewältigung traumatischer Erfahrungen ein. Mit ihrem Werk möchte sie anderen Mut machen, eigene Wege zur Heilung zu finden und das Schweigen über häusliche Gewalt zu brechen.

