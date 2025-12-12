Natascha Lo Giudice-Keller veröffentlicht Autobiografie „Mein langer Weg“

Eine bewegende Lebensgeschichte über Sucht, Gewalt, Mutterschaft und die Kraft, nie aufzugeben.

Zug, 2025 – Mit „Mein langer Weg“ legt die Schweizer Autorin Natascha Lo Giudice-Keller ein schonungslos ehrliches und tief bewegendes Lebenszeugnis vor. Das Buch erscheint bei der Schweizer Literaturgesellschaft (ISBN 978-3-03883-193-8) und erzählt die Geschichte einer Frau, die durch Drogenabhängigkeit, Gewalt und Leid ging – und dennoch den Mut fand, ihr Leben zurückzuerobern.

In ihrer Autobiografie nimmt Natascha Lo Giudice-Keller die Leser:innen mit auf eine Reise durch ihre Kindheit, Jugend und die schweren Jahre der Abhängigkeit. Sie schildert eindrucksvoll, wie sie in jungen Jahren in den Strudel von Drogen, Missbrauch und häuslicher Gewalt geriet – und wie sie immer wieder die Kraft fand, sich daraus zu befreien. Heute arbeitet sie als Pflegehelferin und setzt sich für Menschen ein, die selbst in schwierigen Lebenslagen Unterstützung suchen.

„Ich möchte Mut machen – besonders Frauen, die glauben, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Es gibt immer Hoffnung, wenn man an sich glaubt.“

– Natascha Lo Giudice-Keller

Das Buch zeigt eindringlich, dass Heilung möglich ist – auch nach tiefster Verzweiflung. Es ist ein Plädoyer für Selbstbestimmung, Resilienz und Mitgefühl. „Mein langer Weg“ ist nicht nur ein persönliches Bekenntnis, sondern auch ein gesellschaftlich relevantes Werk über Sucht, Abhängigkeit und den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.

Über die Autorin

Natascha Lo Giudice-Keller, geboren in der Schweiz, ist Mutter zweier Söhne und lebt heute in St. Gallen. Nach Jahren der Abhängigkeit und Gewalt fand sie mit therapeutischer Unterstützung den Weg in ein neues Leben. Heute arbeitet sie im Pflegebereich und möchte mit ihrer Geschichte anderen Menschen Mut machen, ihren eigenen Weg aus der Dunkelheit zu finden.

Buchinformationen

Titel: Mein langer Weg

Autorin: Natascha Lo Giudice-Keller

ISBN: 978-3-03883-193-8

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft (Ein Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

Erscheinungsjahr: 2025

Umfang: 160 Seiten

Genre: Biografie / Autobiografie / Lebenshilfe

