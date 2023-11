Nanoversiegelung im Trend: Autoscheiben aufgewertet

Ist „Nano“ nur eine werbewirksames Modewort oder steckt mehr in Scheibenpolitur?

Auto Scheibenversiegelung mit carron® Nanoversiegelung

Hochwertige Nanoversiegelung für Autoscheiben besteht in der Regel aus Siliziumdioxid, einem Hauptbestandteil der Autoglasscheiben. Die Scheibenpolitur bildet eine transparente, schützende Schicht auf der Scheibenoberfläche, indem die Bestandteile eine covalente Verbindung eingehen und so zu einer homogenen superglatten Glasscheibe verschmelzen. Diese innovative Technologie nutzt die Eigenschaften von Nanopartikeln bzw. amorphen Glasmolekülen, um die Oberfläche der Autoscheibe zu polieren und eine wasserabweisende und schmutzabweisende Barriere zu schaffen.

Die Wirkung einer Nanoversiegelung an der Autoscheibe beruht auf der hydrophoben Natur der aufgetragenen Beschichtung. Durch diese hydrophobe Eigenschaft bildet sich eine glatte Oberfläche, auf der Wasser, Schmutz und andere Verunreinigungen nicht haften können. Anstelle sich zu verteilen, bilden Wassertropfen auf der Scheibe Perlen, die durch die Fahrgeschwindigkeit einfach abrollen. Dies führt zu einer verbesserten Sicht und reduziert die Notwendigkeit, die Scheibenwischer zu benutzen, da Regen oder Schnee einfach abperlen.

Die Vorteile einer Auto-Scheibenversiegelung, insbesondere für die Frontscheibe

Klare Sicht durch Beseitigung der Mikrokratzer

Professionelle Nano Scheibenversiegelung am Auto bringt brillante Sicht bei Regen und Nacht besonders bei abgearbeiteten verkratzten Autoscheiben zurück. carron® Auto-Scheibenversiegelung verbessert die optische Qualität der Frontscheibe, indem Mikrokratzer entfernt und die Glasoberfläche geglättet wird. Bei Nacht und Regen kann so die Blendwirkung des Gegenverkehrs verringert und die Sicherheit der Insassen verbessert werden. Die hydrophobe Beschichtung ermöglicht eine klarere Sicht bei Regen, Schnee und anderen widrigen Wetterbedingungen, indem sie das Wasser schnell von der Scheibe abweist.

Erleichterte Reinigung, Schutz und Langlebigkeit

Da Schmutz, Insektenreste und andere Rückstände weniger an der versiegelten Oberfläche haften, gestaltet sich die Reinigung der Scheibe deutlich einfacher und erfordert weniger Aufwand. Die Versiegelung bietet einen gewissen Schutz vor UV-Strahlen, chemischen Einflüssen und Umweltverschmutzung, was dazu beiträgt, die Lebensdauer der Autoscheibe zu verlängern.

Reduzierter Bedarf an Scheibenwischern

Die verbesserte Abweisung von Wasser und Schmutz bedeutet, dass Fahrer weniger häufig die Scheibenwischer benutzen müssen, was den Verschleiß der Wischerblätter reduziert und für eine angenehmere Fahrerfahrung sorgt.Durch den Abperleffekt werden die Wassertropfen bei höheren Geschwindigkeiten von der Scheibe gepustet und der Scheibenwischer muss gar nicht eingesetzt werden. Das erhöht die Lebensdauer der Frontscheibe. Die Haltbarkeit einer Autoscheibenversiegelung variiert je nach Produktqualität, richtiger Anwendung und den Umweltbedingungen. In der Regel kann eine hochwertige Versiegelung mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger halten und die Autoscheibe schützen, bevor eine Nachbehandlung erforderlich ist.

Wodurch unterscheidet sich carron® Nanoversiegelung für Scheibenpolitur am Auto carron® Nanoversiegelung Politur für Autoscheibe verbessert entscheidend Ihre Sicherheit beim Autofahren durch Steinschlagschutz und regenabweisenden Abperleffekt Ihrer Frontscheibe. carron® Nanoversiegelung wird in Deutschland hergestellt. Das carron® Nanoversieglungs-Set unterscheidet sich von anderen Produkten durch die aufeinander abgestimmten Komponenten: 1. carron Spezialreiniger für Autoscheiben sowie 2. Glas-Nanoversiegelung für Autoscheiben. Erst durch die rückstandsfreie Reinigung der Frontscheibe wird die Nanoversiegelung ihre volle Wirkung ausspielen und die versiegelnde Barriere eine kovalente Verbindung mit der Autoscheibe eingehen. Das ermöglicht herausragende Test-Werte mit extrem abweisenden Kontaktwinkel von über 100 Grad für eine superhydrophobe Autoscheibe.

carron® ist die Marke für Premium Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt durch PTFE. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

