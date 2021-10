NANO 2 TRIFFT DICH! VOOPOO DRAG NANO 2 ist mit einem Knall gestartet!

Am 18. Oktober kündigte VOOPOO offiziell die Markteinführung des neuen DRAG NANO 2 in Übersee an. Nach zwei Jahren wurde die zweite Generation der NANO-Serie auf den Markt gebracht, mit einem markanten Design und mehreren fortschrittlichen Technologien wie drei Gänge der Ausgabe und Top e-Saft Füllung. Der NANO 2 ist ein doppeltes Upgrade in Bezug auf Wert und Funktionen.

Durchgesickertes Manuskript entfacht Debatte

Vor ein paar Wochen wurde ein Design-Dokument mit dem Namen U055 auf großen Vape-Websites veröffentlicht und hat eine Menge Interesse und Spekulationen ausgelöst. VOOPOO hat offiziell bestätigt, dass sich das Dokument auf den neuen DRAG NANO 2 bezieht und dass das Durchsickern des Dokuments ein Versehen während des Umzugsprozesses des Unternehmens war. Der Beamte sagte, dass die Kontrolle der Produktinformationen in Zukunft verstärkt werden würde, um das Durchsickern von internen Dokumenten, Zeichnungen, Daten und anderen Informationen zu vermeiden. Dieses Leck hat jedoch für viel Wirbel im Internet gesorgt, und Vape-Prominente und KOLs haben begeistert darüber geplaudert, was zeigt, wie attraktiv und innovativ der neue NANO 2 ist und wie perfekt er zu seinem Slogan “A New Big Deal” passt.

Zukunftsweisendes Design

Der beeindruckendste Aspekt des NANO 2 ist sein “trendiges Statement”-Design. Egal, ob Du in einer sportlichen Skateboard-Gegend oder auf einer neonfarbenen Rap-Bühne bist, der NANO 2 mit seinem eigenen Schlüsselband wird Dich zum coolen Typen in der Menge machen, der das Dampfen jederzeit und überall genießen kann. Der NANO 2 setzt das klassische, kantige Design der Drag-Serie fort und bietet Dir mit dem Material aus Zinklegierung das ultimative metallische Handgefühl. Gleichzeitig ist der NANO 2 in acht Farboptionen erhältlich, von denen drei das strukturierte Vi nci Pod ” single grain and single plating” Design beinhalten, das bei Lichteinfall einen stylischen 3D-Effekt erzeugt. Die anderen fünf Modelle lehnen sich an das Ledermaterial des Drag S Pro an, das eine perfekte Kombination aus hartem Metall und weichem Leder darstellt. Der NANO 2 ist ein bahnbrechendes Design, das nicht nur alle Bedürfnisse von Vapern erfüllt, sondern auch ein modisches Must-Have für Hipster sein wird.

Unendlicher Luftstrom und einstellbare Leistung setzen den Markt in Brand

Laut VOOPOO-CEO Everest ist der Drag Nano 2 nicht nur das Flaggschiff-Produkt von VOOPOO in der POD-Kategorie, sondern auch das strategische Produkt des Unternehmens für dieses Jahr, mit einem Leistungssprung gegenüber früheren ähnlichen Produkten.” Unendlicher Luftstrom und einstellbare Leistung waren ursprünglich eine fortschrittliche Technologie, die ausschließlich MOD-Produkten vorbehalten war, aber nach vielen Versuchen und dank der kontinuierlichen Bemühungen der VOOPOO-Forscher wurde sie erfolgreich auf den NANO 2 übertragen. NANO 2 hat immer noch die kleine Größe und Tragbarkeit, die für die POD-Kategorie charakteristisch sind, aber gleichzeitig erreicht die intelligente Erfahrung mit “Infinite Airflow” + “drei Gänge der Leistung”. Der NANO 2 kann sowohl von POD-Spielern als auch von MOD-Vapern verwendet werden, da er mit seinem kleinen Gehäuse und einer Leistung von 8 bis 20 Watt aufwarten kann. Es wurde berichtet, dass viele maßgebliche Medien in der Vape-Branche, einschließlich VAPING360, den NANO 2 eingehend getestet haben, nachdem sie Proben erhalten hatten. Michelle, die leitende Redakteurin von ECIGCLICK, hat den NANO 2 als eine “großartige Innovation” anerkannt und sein Design als “schwimmendes Boot” beschrieben, und sie ist sehr optimistisch über seine Leistung auf dem Markt.

VOOPOO wurde 2017 gegründet und ist innerhalb kurzer Zeit schnell gewachsen und verkauft nun weltweit. VOOPOO ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Markenbetrieb integriert. Es hat vier Flaggschiff-Produktserien: DRAG, VINCI, ARGUS und V-Serie. VOOPOO beschäftigt weltweit mehr als 3000 Mitarbeiter und ist in mehr als 70 Ländern und Regionen in Nordamerika, Europa und Asien vertreten.

