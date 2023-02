NANGAPARBAT – exklusive Outdoor-Kollektion jetzt bei Kaufland

Alltagstauglicher Outdoor-Lifestyle

NANGAPARBAT zeigt Mode, die das „Abenteuer-Alltag“ für modisch aktive Kunden neu definiert.

Die Lifestyle Mode übersetzt das Flair des Himalaya Abenteuers mit all seinen Herausforderungen auf unser alltägliches Abenteuer. Job, Familie & Me-Time – alles bereits anstrengend genug. Dem Hamsterrad entfliehen und sich für die anstehenden Aufgaben erholen – der einfachste Weg dazu heißt: „Raus, vor die Tür – Outdoor-Aktivität“.

Dabei gut aussehen, ausreichend funktional gekleidet und jederzeit bereit für das eigene Abenteuer? Das ist der Anspruch von Nangaparbat – gepaart mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.

NANGAPARBT bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen – für Dich selbst! KEEP YOUR VISION – dabei möchte Nangaparbat Dich mit dem Spirit der Himalaya Bergsteiger begleiten.

Verantwortung wollen wir aber auch für unsere Welt dort draußen übernehmen. Marke & Haltung mit Verantwortung gehören zusammen. Das ist auch das verbindende Glied zwischen Nangaparbat und Kaufland. Dort ist ab sofort eine Trekkingkollektion mit ausgewählten Artikeln erhältlich.

Als Marke setzen wir uns aktiv für Arten- , Klima- und Umweltschutz aktiv ein. Wir möchten den Raum für Eure Outdoor-Aktivitäten schützen und erhalten – und zwar da wo Ihr seid – vor unser aller Haustür.

Nangaparbat pflanzt im Sauerland einen eigenen, jederzeit erlebbaren Wald. Jedes verkaufte Produkt hilft uns diesen Wald wachsen zu lassen. Als langjähriges Mitglied von „1% for the planet“ und mit unserem Partner, der Plant-My-Tree Stiftung, geben wir dem Umweltschutz ein Gesicht und somit trägt jeder Kaufland Kunde dazu bei, die Luft ein bisschen besser zu machen.

So wird Klimaschutz greifbar und erlebbar – globaler Klimaschutz braucht regionale Schritte – das ist die Vision der Marke. Für diese Vision arbeitet NANGAPARBAT und freut sich auf den nächsten Schritt, gemeinsam mit Kaufland, auf diesem Weg.

#KeepYouVision

#BeOnePercentBetter

#LetItGrow

Outdoor Fashion & Lifestyle Brand Nangaparbat.

Mode & Lifestyle tragen Verantwortung. Als Mitglied von „1% for the planet“ engagieren wir uns für Klimaschutz, Umweltschutz & Artenschutz.

