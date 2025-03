Namibia entdecken – 3 Reisearten im Vergleich

Welche Reiseart passt zu mir?

Reiseart 1: Das Comeback der kleinen Reisegruppe

Gruppenreisen sind wieder in, nicht nur in Namibia. Seitdem Werte wie Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in unserer Gesellschaft an Bedeutung gewonnen haben, ist die gute alte Gruppenreise auch für Gäste unterhalb des Rentenalters wieder eine beliebte Option. In kleiner Gruppe bis 12 Personen reist du ressourcenschonend im Kleinbus oder Safariwagen durch Namibia. Das bedeutet weniger Verkehr in den Nationalparks durch weniger Fahrzeuge. In Kleingruppen hat der Reiseleiter auch einen gewissen Spielraum, jenseits ausgetretener Pfade unterwegs zu sein, um authentische Erlebnisse zu ermöglichen. Außerdem ist der Erlebniswert auf einer Gruppensafari oft größer, als wenn man alleine unterwegs ist. Viele Augen entdecken nunmal mehr Tiere, Ferngläser werden untereinander weiter gereicht und soeben geschossene Fotos der Big Five machen schon im Safariwagen die Runde. In gemütlicher Runde am Lagerfeuer kannst du dich am Abend mit den anderen über die Erlebnisse des Tages austauschen und vor dem Schlafengehen noch mit einem eiskalten Bier anstoßen.

Reiseart 2: Namibia mal ganz privat

Wer nicht in einer Gruppe unterwegs sein will, der kann eine Privatreise durch Namibia buchen. Du reist dabei nur mit Partner, Familie oder Freunden und kommst in den Genuss eines persönlichen Chauffeurs, der gleichzeitig auch der Reiseleiter ist. Diese Driverguides versuchen immer, auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Reisegäste einzugehen, solange der Reiseplan grob eingehalten wird. Hier muss nicht erst eine Gruppe von 12 Personen darüber abstimmen, wie spät die Mittagspause gemacht wird und wie lange die nächste Wanderung dauern soll. Guide und Reisegäste werden so schnell zu einem echten Team, das abends gemeinsam den Plan für den nächsten Tag bespricht. Eine Privattour durch Namibia erfolgt meist im Geländewagen, der wendiger als ein Kleinbus ist und auch mal Offroadfahren erlaubt. Diese Exklusivität hat natürlich ihren (Reise-)Preis, der bis zu 50% höher liegen kann als bei einer Gruppenreise. Dafür bekommst du sozusagen ein Reise-Unikat, bei dem Route, Unterkünfte und Unternehmungen ganz individuell nur für dich zusammengestellt sind.

Reiseart 3: Als Selbstfahrer in Namibia

Und dann gibt es da natürlich noch die Königsdisziplin der Namibiareisen – den Selbstfahrer-Roadtrip. Diese Reiseart verspricht zunächst einmal grenzenlose Freiheit. Du bist dein eigener Herr und kannst frei über Ort und Zeit entscheiden, soweit die Theorie. In der Praxis erfordert eine Selbstfahrerreise aber eine langfristige und genaue Planung, wie wir am eigenen Leib auf unserer großen Namibia-Botswana-Tour feststellen konnten. Aber warum ist das so? Zum einen liegt das an der begrenzten Verfügbarkeit von Mietwagen und Unterkünften während der Hauptsaison. Wenn du von Juni bis Oktober oder um Weihnachten/Silvester eine Selbstfahrertour nach Namibia planst, dann solltest du bereits ein Jahr vorher die Lodges oder Campingplätze an Hotspots wie Etosha oder Sossusvlei buchen. Sonst könnte es schwierig werden mit der Traumsafari! Zum anderen unterschätzen viele Selbstfahrer zu Beginn, wie kraftraubend stundenlanges Fahren auf Schotter-, Sand- und Wellblechpisten sein kann und setzen die täglichen Fahrkilometer viel zu hoch an. Gerade deshalb haben wir bei KrautTrotter viele gut bewährte Routenvorschläge für dich.

Der Corona-Effekt

Seit Corona ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Das gilt auch für die Reisebranche. Galt zum Beispiel die Pauschalreise vor Corona noch eher als uncool und spießig, erlebte sie nach der Pandemie ihr großes Comeback. Der Grund: Bei einer Pauschalreise bucht der Reisende alle Leistungen wie Flug, Unterkünfte, Mietwagen etc. nicht einzeln, sondern über ein Reisebüro oder direkt beim Veranstalter. Dieses Pauschalreise-Paket beinhaltet einen Sicherungsschein für den Reisegast, der ihn im Falle einer Veranstalter-Insolvenz vor Geldverlust schützt und seinen Hin- und Rücktransport garantiert. Während der Coronazeit war dieser Schutz Gold wert, da Reiseunternehmen, Hotels und selbst Airlines Pleite gingen und und viele Individualreisende ihre bereits bezahlte Reise abschreiben mussten.

Tipp für Namibia-Ersttäter

Unser persönlicher Tipp für deine erste Namibia- oder gar Afrikareise ist die Teilnahme an einer geführten Kleingruppenreise. Du sparst dir die monatelange Reiserecherche, als wenn du alles selber bucht, reist oft sogar günstiger als auf einer Individualreise und hast außerdem gleich einen Fahrer und Reiseleiter dabei. Es gibt Namibiareisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten für jeden Geschmack. Egal ob du eine Abenteuer-, Genießer- oder Aktivreise planst, KrautTrotter Safaris hat die schönsten, nachhaltigen Afrikareisen für dich im Portfolio.

Marion Balczun-Kocer wagte nach über 30 Jahren den Berufsausstieg als Apothekerin. Sie gründete im Februar 2024 KrautTrotter Safaris als Spezialagentur für Afrikareisen. Hier vereint sie Reiseleidenschaft, Afrika-Expertise und Ihre langjährige Erfahrung im Kunden-Management.

