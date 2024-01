Nakiki SE: Neues Führungsteam, Weiterführung der Geschäfte

Die Handels- und Finanzgesellschaft Nakiki SE aus Hamburg hat neues Personal an Bord: Als neuer Vorstand wurde Hendric Groth bestellt, der neue Aufsichtsrat besteht aus Dr. Wilhelm Hegenbart, Peter Hufnagel und Barbara Klosterhalfen. Der bisherige Vorstand und Aufsichtsrat sind nicht mehr für die Gesellschaft tätig.

Damit setzt die Gesellschaft konsequent weitere Maßnahmen um, um unter dem Namen NAKIKI die Geschäfte fortzuführen, und stellt die Weichen für zukünftige erfolgreiche Geschäfte. Denn die Nakiki SE ging aus der börsennotierten windeln.de SE hervor. Die Nakiki SE führt die Geschäfte der windeln.de SE nach Abschluss der Insolvenz entsprechend des rechtskräftigen und von den Gläubigern angenommenen Insolvenzplans fort.

Außerdem wurde der Sitz der Nakiki SE in einer strategischen Entscheidung nach Hamburg verlegt. Die Firma sitzt nun in der Johnsallee 30 in Hamburg-Rotherbaum.

Die Gesellschaft ist nach Abschluss der Insolvenz schuldenfrei und unternimmt derzeit Vorbereitung zur Fortführung des Geschäfts.

Die Gesellschaft hat außerdem neue Ankerinvestoren gewonnen, und eine Kapitalerhöhung wurde bereits beschlossen und wird zeitnah durchgeführt. Aktuell werden die rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Kapitalerhöhung getroffen, die sich über 200.000 EUR belaufen wird, wofür 200.000 neue Aktien à 1 Euro ausgegeben werden.

Die Aktien der Altaktionäre wurden und werden, entsprechend des Insolvenzplans der Vorgängerfirma windeln.de SE, entschädigungslos eingezogen.

Über diese Maßnahmen hatte die Gesellschaft bereits per Adhoc-Meldung vom 22. Januar informiert.

Die Börsennotierung der Gesellschaft bleibt weiter unter der WKN WNDL30 und der ISIN DE000WNDL300 an allen Börsenplätzen erhalten.

Die Nakiki SE ist eine börsennotierte Handels- und Finanzgesellschaft (WKN WNDL30, ISIN DE000WNDL300) mit Sitz in Hamburg.

Kontakt

Nakiki SE

Hendric Groth

Johnsallee 30

20148 Hamburg

040 897 335 333



https://nakikifinance.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.