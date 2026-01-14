Holger Ballwanz Immobilien: Nahversorger Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien, Spezialist für Nahversorger Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erweitert seine Marktpräsenz und ist ab sofort auch über die neue spezialisierte Website www.nahversorger-immobilien.com online erreichbar.

Holger Ballwanz Immobilien: Nahversorger Immobilien in der DACH-Region

Mit dem neuen Internetauftritt bündelt Holger Ballwanz Immobilien seine umfassende Expertise im Segment der Nahversorger Immobilien und bietet Eigentümern, Investoren, Käufern, Bauträgern und Projektentwicklern eine zentrale Anlaufstelle rund um Ankauf, Verkauf, Vermietung und Investmentberatung von Nahversorger Immobilien in der gesamten DACH-Region.

Fokus auf wertstabile und nachhaltige Nahversorger Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Im Mittelpunkt stehen Immobilien der wohnortnahen Grundversorgung, darunter Discounter, Lebensmittelmärkte, Supermärkte, Fachmärkte und Fachmarktzentren mit langfristigen Mietverträgen. Diese Immobilien gelten als konjunkturresistent, standortrelevant und besonders attraktiv für Investoren mit Fokus auf stabile Cashflows und nachhaltige Renditen.

Spezialisierung auf Off-Market-Transaktionen im Bereich Nahversorger Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die diskrete Vermittlung von Nahversorger Immobilien spezialisiert und begleitet Off-Market-Transaktionen mit höchster Professionalität und Vertraulichkeit. Durch tiefgehende Marktkenntnis und ein belastbares Netzwerk aus institutionellen und privaten Investoren ermöglicht das Unternehmen strukturierte Prozesse und optimale Ergebnisse für alle Beteiligten.

Investor, Makler und Berater in einer Einheit

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin sowie Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG agiert das Unternehmen nicht nur als spezialisierter Nahversorgermakler, sondern auch als aktiver Nahversorgerinvestor und baut den eigenen Immobilienbestand kontinuierlich aus.

Diese Kombination aus Investmentkompetenz und Maklerexpertise schafft einen entscheidenden Mehrwert für Eigentümer und Investoren im Bereich der Nahversorger Immobilien.

Ganzheitliches Leistungsportfolio für die DACH-Region

Über die neue Website bietet Holger Ballwanz Immobilien ein spezialisiertes Leistungsportfolio für Nahversorger Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz – von der gezielten Akquisition geeigneter Objekte über den diskreten Verkauf bis hin zur Vermietung und strategischen Investmentberatung.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Nahversorger Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist ein inhabergeführtes, spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Nahversorger Immobilien in der DACH-Region. Das Unternehmen verbindet fundierte Marktkenntnis, langjährige Investmenterfahrung und höchste Diskretion und zählt zu den etablierten Ansprechpartnern für professionelle Off-Market-Transaktionen im Segment der Nahversorger Immobilien.

www.nahversorger-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

