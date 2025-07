Nähen leicht gemacht – VERITAS Emily macht’s möglich

Die VERITAS Emily bietet sowohl Anfängerinnen und Anfängern als auch fortgeschrittenen Nähprofis eine tolle Möglichkeit kreative, nachhaltige Ideen und DIY-Projekte umzusetzen – mit Leichtigkeit, Präzision und ganz viel Freude am Nähen. Der Name „Emily“ steht traditionell für Fleiß, Kreativität und Liebe zum Detail. Gleichzeitig erinnert der Name an eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts: Emily Bronte. Mit ihrem Roman „Wuthering Heights“ schrieb sie ein Werk von großer literarischer Kraft. Bronte war eine kluge, vielseitige Frau, die als Lehrerin an einem Internat tätig war. Ihr literarisches Vermächtnis wirkt bis heute nach – voller Ausdruckskraft, Tiefe und Inspiration. Genau diese Qualitäten spiegeln sich auch in der VERITAS Emily wider: Die Maschine ist eine Hommage an Tatkraft, Ideenreichtum und die Freude am Schaffen.

Vielfalt der Stichprogramme

Die VERITAS Emily setzt der Kreativität durch ihre 80 Stichprogramme keine Grenzen. Sie verfügt über praktische Elastik- und Overlockstiche, drei verschiedene Knopflocharten sowie zahlreiche Quilt- und Zierstiche. Jedes Programm ist mit der optimalen Stichbreite und -länge vorprogrammiert, und auch die automatische Fadenspannung sorgt für saubere und präzise Ergebnisse.

Von Kopf bis Fuß auf Kreativität eingestellt

Egal, ob Verzierungen für Sets oder Tischdecken, pfiffige Saumkanten an Kleidern oder ganz eigene Kreationen – es gibt kaum etwas, was mit der VERITAS Emily nicht möglich ist. Und selbst Knopflöcher sind kein Problem. Dank der Knopflochautomatik und verschiedener Knopflocharten lassen sich individuelle Designs mühelos umsetzen. Diese Maschine belohnt Experimentierfreude – nach den ersten Versuchen entstehen Knopflöcher wie vom Profi.

Praktische Technik: Einfädelhilfe, Vernähtaste & Snap-On-Füße

Die integrierte Einfädelhilfe macht mühsames Einfädeln überflüssig und spart viel Zeit. Auch die praktische Vernähtaste unterstützt beim sauberen Beginn und Ende jeder Naht. Das Auswechseln des Nähfußes erfolgt in Sekundenschnelle dank Snap-On-Funktion – einfach den Hebel anheben, neuen Fuß einsetzen und losnähen. Alle mitgelieferten Nähfüße für Zierarbeiten sind sofort einsatzbereit – ganz ohne Werkzeug.

Übernimmt die Arbeit, lässt das Vergnügen

Dank versenkbarem Transporteur sind kleine Reparaturen schnell erledigt. Normalerweise greifen die Transportzähnchen den Stoff und schieben ihn bei jedem Stich vorwärts, damit eine gleichmäßige Naht entsteht. Wird der Transporteur versenkt, greifen die kleinen Zähnchen nicht mehr und der Stoff kann in alle Richtungen geführt werden. Das ist besonders praktisch fürs Freihandnähen beim Stopfen oder Quilten. Die VERITAS Emily übernimmt viele Arbeitsschritte automatisch – so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: das kreative Nähen. Ein blendfreies LED-Licht sorgt für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, und das große, übersichtliche Display macht die Bedienung besonders komfortabel.

Fünf Jahre Garantie auf alle Modelle

Bei Registrierung einer neu gekauften Veritas Nähmaschine auf der Veritas Website gewährt der Hersteller eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Direkt beim Hersteller bestellen unter: www.naehmaschinenoase.de

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 279,90 Euro

Seit 1894 steht VERITAS für hochwertige Nähmaschinen, die Tradition mit moderner Technik vereinen. Als Marke der Crown Technics, einer 100-prozentigen Tochter der BERNINA Gruppe in Steckborn (Schweiz), ist VERITAS heute wie damals ein zuverlässiger Partner für alle, die ihre Ideen mit Nadel und Faden zum Leben erwecken möchten. Veritas Nähmaschinen werden in Vietnam, unter Berücksichtigung internationaler Qualitätsstandards, in Kooperation mit einem langjährigen Partner produziert.

