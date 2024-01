Nähanleitung Taschentücher-Tasche

in der Erkältungszeit ein schönes Mitbringsel

Level:

Anfänger

Materialbedarf:

1 Stück Stoff 15 cm x 17 cm aus (Außenstoff)

1 Stück Stoff 15 cm x 21 cm aus (Innenstoff)

Stoffart:

Baumwollstoffe die nicht dehnbar sind, wie z.B. Popeline, Linon, Canvas, etc.

Wir haben uns für die folgende Stoffkombination entschieden:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Karo-2×2-mm-Blau/10000387

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Punkte-7-mm-Weiss-auf-Tuerkis/1000029510511

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Nach dem Zuschnitt legen wir unsere beiden Stoffteile rechts auf rechts aufeinander und stecken die Stoffe an einer der gleichlangen Seiten zusammen. Diese Kante nähen wir nähfüßchenbreit mit einem einfachen Geradstich zusammen und verriegeln am Anfang und Ende unsere Naht ordentlich. Die Nahtzugabe bügeln wir anschließend auseinander.

Schritt 2:

Diesen Schritt wiederholen wir jetzt auch für die andere 15 cm lange Seite. Auch hier ordentlich am Anfang und Ende der Naht verriegeln und die Nahtzugabe auseinander bügeln.

Schritt 3:

Nun wenden wir unseren genähten Schlauch, sodass die rechte Stoffseite außen liegt. Wir legen den Stoff so vor uns hin, dass auf der rechten Seite der Stoff direkt an der Naht gefaltet ist und auf der linken Seite dann noch ein Streifen des Innenstoffs zu sehen ist. Wir bügeln uns den Stoff so wie er jetzt vor uns liegt schön glatt, dann fallen uns die nächsten Nähschritte etwas leichter.

Schritt 4:

Wir nähen nun den Streifen an dem der Innenstoff zu sehen ist nochmals mit einem Geradstich an der bereits genähten Naht runter. Auch hier gut verriegeln.

Schritt 5:

Nun falten wir unsere Taschentuch-Tasche wie folgt: Wir markieren uns die Mitte unseres Stoffstücks, die Seite mit dem abgenähten Stoffstreifen liegt links. Wir klappen nun zuerst die linke Seite zur Mitte und dann die rechte Seite zur Mitte. Die beiden Stoffstücke sollen mittig ca. 1 cm überlappen, das schützt die Papiertaschentücher etwas.

Wenn alles ordentlich gefaltet ist, nochmals kurz bügeln und die beiden Kanten mit Stoffklammern fixieren.

Schritt 6:

Die Kanten jetzt mit einem Pseudo-Overlockstich nähen um gleichzeitig zusammenzunähen und zu versäubern oder erst mit einem Geradstich und anschließend mit einem Zickzack-Stich entlang nähen.

Schritt 7:

Unser Taschentuch-Täschchen muss nur noch gewendet werden und schon könnt ihr eure Papiertaschentücher in dem praktischen Accessoire platzieren!

Gerade in der Erkältungszeit ist diese kleine Täschchen ein tolles Mitbringsel das Freude macht! Auch mit Kinder lässt sich so ein Taschentuch-Täschchen schnell nähen und ein tolles Accessoire, das in jedem Rucksack Platz hat, entsteht!

Viel Freude beim Nähen!

Blog-Beitrag mit Detail-Bildern: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-papiertaschentuecher-tasche-ein-schoenes-mitbringsel-in-der-erkaeltungszeit

Stoffpakete mit geeigneten Stoffresten findet ihr hier: https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Stoffpakete/

Baumwoll-Stoffe die ebenfalls gut geeignet sind: https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Stoffe-nach-Material/?order=acris-score-desc&p=1&properties=fd12538c9821430a8b78ab9ea27aa87b

https://www.hans-textil-shop.de/

