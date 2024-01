Nähanleitung Stofftasche Stoffbeutel Tragetasche Einkaufstasche

Schnell genäht und super praktisch im Alltag

Nähanleitung Stofftasche

– immer dabei für Eure Einkäufe –

Level: Anfänger

Materialbedarf:

1 Stück Stoff 45 cm x 82 cm aus (Außenstoff)

1 Stück Stoff 45 cm x 82 cm aus (Innenstoff)

Für die Henkel:

2 Stück á 10 cm x 50 cm aus Außenstoff

Stoffart:

Alle nicht dehnbaren Stoffe, wie z.B. Popeline, Canvas, Kunstleder, Kork, Flanell, Jeans oder natürlich auch Stoffreste wie z.B. alte Hemden oder Bettwäsche

Wir haben uns für die folgende Stoffkombination entschieden:

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Karo-2×2-mm-Blau/10000387

https://www.hans-textil-shop.de/Stoff-Meterware-Punkte-7-mm-Weiss-auf-Tuerkis/1000029510511

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1:

Zuerst bereiten wir uns alle benötigten Schnittteile vor und bügeln diese schön glatt

Schritt 2:

Wir legen den Stoff mit der rechten Stoffseite nach oben vor uns hin und falten an der langen Seite den Stoff rechts auf rechts. Diesen Nähschritt machen wir sowohl bei Innenstoff als auch beim Außenstoff. Beim Innenstoff nicht vergessen eine Wendeöffnung von ca. 15 cm für später zu lassen.

Schritt 3:

Nun legen wir unseren genähten Stoffschlauch so vor uns hin das die Naht mittig am Stoff liegt und bügeln die Nahtzugabe auseinander.

Schritt 4:

Danach verschließen wir bei beiden Stoffteilen die Bodennaht. Diese Naht doppelt nähen damit die Bodennaht besonders stabil ist. Jetzt haben wir schon 2 Beutel die wir nachher dann nur noch zusammennähen müssen.

Schritt 5:

Als nächstes bereiten wir unsere 2 Henkel aus dem Außenstoff vor. Ähnlich wie bei einem Schrägband legen wir unsere Stoffteile an der langen Seite zur Mitte und bügeln uns diese Kante vor. Anschließend klappen wir den Stoffstreifen wieder auf und falten nun beide Außenkanten zur gebügelten Mitte und klappen den Streifen anschließend zusammen. Hier nun nochmal kräftig darüber bügeln und die offene Längsseite knappkantig mit einem Geradstich verschließen.

Schritt 6:

Wir wenden nun die Außentasche und stecken außen unser gerade genähten Henkel an die Außentasche. Wir haben einen Abstand von 12 cm von der Taschen-Außenkante zum Henkel gewählt. Hier besonders darauf achten das die Henkel nicht verdreht sind und auf beiden Seiten genau übereinander liegen. Wichtig ist hier auch das die Henkel gleicht lang sind.

Die Henkel nun auf beiden Seiten knappkantig feststeppen, dann kann im nächsten Schritt nichts verrutschen.

Schritt 7:

Anschließend stecken wir die Außentasche mit den angenähten Henkeln in die vorbereitete Innentasche. Die Stoffe liegen rechts auf rechts aufeinander. Hier besonders drauf achten das die Seitennähte direkt aufeinander liegen. Den oberen Rand steppen wir rundherum mit einem Geradstich etwa nähfüßchenbreit ab.

Schritt 8:

Jetzt sind wir schon fast fertig. Wir müssen nur noch die Tasche durch die Wendeöffnung in der Innentasche wenden und diese entweder mit einem Matratzenstich oder knappkantig mit der Nähmaschine verschließen. Sauberer wird das Nähergebnis mit dem Matratzenstich, da dieser sich einfach unsichtbar in die bisherige Naht einfügt.

Wer möchte kann die obere Kante noch rundherum mit einem Zierstich verzieren.

Diese selbstgenähten Taschen sind sehr praktisch für alle kleineren Einkäufe beim Bäcker, Metzger oder im Supermarkt. Auch für Kinder in einer etwas kleineren Variante sind diese Taschen sehr beliebt und eignen sich unter anderem als Freundebuch-Tasche oder auch als Mitgebsel-Tasche an Kindergeburtstagen!

Viel Freude beim Nähen!

Link zum Blogbeitrag mit Detail-Fotos zu den einzelnen Nähschritten für die Stofftasche: https://www.hans-textil-shop.de/blog/naehanleitung-stofftasche-praktisch-fuer-einkaeufe-co

Link zu Baumwollstoffen: https://www.hans-textil-shop.de/Stoffe/Stoffe-nach-Material/?order=acris-score-desc&p=1&properties=fd12538c9821430a8b78ab9ea27aa87b

